Éclipse solaire du 29 mars : une météo favorable ? Voici l'heure idéale pour l'observer dans votre ville

L'éclipse de soleil partielle de ce samedi 29 mars promet un spectacle grandiose dans le ciel de France, à condition que la météo soit au rendez-vous. Horaire, taux d'occultation, conditions d'observation, toutes les infos pratiques.

L'éclipse solaire de ce samedi 29 mars 2025 est un spectacle rare à ne pas manquer dans le ciel de France. Le phénomène sera visible partiellement depuis toutes les régions de France entre 11 heures du matin et 13 heures de l'après-midi environ. Si l'heure d'observation et le taux d'occultation du Soleil par la Lune diffère selon la ville où vous vous trouverez, il est important de noter que ce que vous verrez dépendra de la météo.

Heureusement, les conditions météo s'annoncent favorables au nord-ouest du pays, là où l'éclipse partielle sera la plus visible, avec la surface du Soleil occultée de 32,5 % à Brest à 11h55 au maximum de l'éclipse, de 25% à Lille à 12h06 et de 23,5% à Paris à 12h03. Grâce au mistral, le ciel sera relativement dégagé dans le sud avec de bonnes conditions d'observation à Marseille qui verra le Soleil grignoté par la Lune à hauteur de 11,7% à 11h57. Les conditions météo seront en revanche plus défavorables dans les villes de l'est de la France avec une couverture nuageuse importante.

Il sera impératif de porter des lunettes spéciales pour observer l'éclipse solaire. Où se procurer cet équipement ? Quel est le pourcentage d'occultation et l'horaire d'observation selon la ville de France où vous vous trouvez ? Comment expliquer le phénomène d'éclipse solaire ? On vous dit tout.