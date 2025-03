Eclipse solaire du samedi 29 mars : à quelle heure l'observer ? Les horaires ville par ville

L'éclipse de Soleil de ce samedi 29 mars sera visible dans le ciel en pleine journée. Un événement cosmique à ne manquer sous aucun prétexte, à condition de connaître les bons horaires, qui diffèrent selon la région où vous vous trouvez.

Place à un spectacle rarissime dans le ciel ce samedi 29 avril : une éclipse partielle du Soleil sera visible dans le ciel de France en journée ! A partir de 11 heures, les Français pourront voir la Lune commencer à croquer le bord droit supérieur du Soleil et l'éclipse durera environ une heure. Mais cette observation ne sera pas la même selon la ville où vous vous trouverez en France. L'horaire d'observation et le taux d'obscuration du phénomène sont différents d'un endroit à l'autre.

En effet, c'est au nord-ouest de l'Hexagone que l'éclipse partielle sera la plus visible. Contrairement à l'éclipse lunaire, il sera impératif d'être équipé de lunettes spéciales pour l'observer. Quel est le pourcentage d'occultation et l'horaire d'observation selon la ville de France où vous vous trouvez ? Comment expliquer le phénomène d'éclipse solaire, totale ou partielle ? Quelles sont les prochaines éclipses en France et dans le monde ? Tout savoir dans le dossier ci-dessous.

Où et à quelle heure voir l'éclipse solaire du 29 mars ?

L'éclipse de Soleil du 29 mars 2025 sera visible en France de manière partielle, ne masquant que 9,9 % de la surface du Soleil à Nice alors qu'à Brest, la surface sera couverte de 32,5 %. Voici le pourcentage d'occultation de l'éclipse solaire selon la ville où vous vous trouverez (données IMCCE) ainsi que l'horaire d'observation quand l'éclipse est à son maximum :

Paris : 23,5% d'occultation par la Lune avec un maximum à 12h03 (heure de Paris).

Brest : 32,5% d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h55 (heure de Paris).

Lille : 25% d'occultation par la Lune avec un maximum à 12h06 (heure de Paris).

Lyon : 15,7% d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h59 (heure de Paris).

Bordeaux : 22 % d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h51 (heure de Paris).

Biarritz : 21,6 % d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h48 (heure de Paris).

Marseille : 11,7% d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h57 (heure de Paris).

Toulouse : 17,4% d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h51 (heure de Paris).

Strasbourg : 16 % d'occultation par la Lune avec un maximum à 12h08 (heure de Paris).

Nice : 9,9 % d'occultation par la Lune avec un maximum à 11h59 (heure de Paris).

Pour observer une éclipse solaire à l'œil nu, il faut impérativement porter des lunettes spéciales. Les lunettes de soleil classiques ne sont pas suffisantes pour protéger la rétine. Pendant l'éclipse, avec la baisse de la luminosité, les pupilles vont avoir tendance à se dilater. Au moment où le soleil réapparaît brutalement, des lésions de la rétine graves peuvent survenir. Ces brûlures ne sont pas douloureuses, il faut donc particulièrement s'en méfier. Les astuces du type regarder l'éclipse à travers un CD ou à travers du verre fumé ne sont pas efficaces. Pour protéger vos yeux et profiter au mieux de l'éclipse, rendez-vous dans un club d'astronomie où vous pourrez observer l'éclipse indirectement par projection. La solution la plus simple : faire un petit trou dans un carton, le diriger vers le soleil et observer l'éclipse projetée. Sachez que les lunettes permettant d'observer l'éclipse sans danger sont disponibles pour environ 2 euros chez certains opticiens, pharmacies ou magasins spécialisés comme Nature et Découverte. Il est également possible d'en acheter dans les centres commerciaux ou de les commander sur Internet.

Qu'est-ce qu'une éclipse solaire partielle ?

Une éclipse partielle de Soleil a lieu lorsque l'alignement Terre-Lune-Soleil n'est pas parfait, lorsque la Lune passe légèrement au-dessus ou en-dessous de l'alignement Terre-Soleil. La Lune vient cacher seulement un morceau du Soleil, ce qui n'est pas suffisant pour assombrir totalement le ciel. "Pour commencer à avoir une sensation d'obscurité dans le ciel, à percevoir une sorte de lumière froide, il faut au moins 95% d'obscuration du Soleil", précise à l'AFP Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris. Ce phénomène astronomique d'éclipse de soleil partiel, qui se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont imparfaitement alignés, n'assombrit pas le ciel et est observable qu'avec des protections adéquates, sous peine de "brûlures rétiniennes irréversibles", prévient Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris.

Qu'est-ce qu'une éclipse solaire totale ?

Une éclipse solaire se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés dans le même plan. La Lune projette alors son ombre sur la Terre, masquant ainsi le Soleil, et plongeant une partie de notre planète dans le noir l'espace de quelques minutes.

La Terre tourne autour du Soleil dans un plan qu'on appelle "plan de l'écliptique". La Lune de son côté tourne autour de la Terre dans un autre plan. Ainsi, à la nouvelle lune, lorsque notre satellite est situé entre la Terre et le Soleil, elle n'est généralement pas alignée parfaitement avec eux. C'est pourquoi il n'y a pas d'éclipse solaire à chaque nouvelle lune. Exceptionnellement, toutes les conditions sont réunies : Terre, Lune et Soleil sont alignés dans cet ordre sur le plan de l'écliptique. Il se produit alors une éclipse solaire.

Quand tombe la prochaine éclipse solaire en France ?

L'éclipse solaire suivante visible en France sera encore partielle. On pourra l'observer à la date suivante : le 12 août 2026, selon l'IMCCE.

Quand aura lieu la prochaine éclipse solaire totale en France ?

Phénomène rarissime, une éclipse solaire totale se produit uniquement quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés parfaitement. Les amateurs français d'astronomie devront s'armer de patience. La prochaine éclipse solaire totale en France aura lieu le 3 septembre 2081, suivie de près par une seconde éclipse complète le 29 septembre 2090. Entre temps, il sera tout de même possible de voir la Lune occulter partiellement le Soleil.