"Carte SNCF : les 4 cartes "Avantage" à moitié prix jusqu'au 8 février"

CARTE SNCF - Jusqu'à lundi 8 février 2021 inclus, l'entreprise ferroviaire propose ses cartes de réduction "Avantage" au prix de 25 euros. Une occasion à saisir !

[Mis à jour le 2 février 2021 à 11h57] Jusqu'au 8 février 2021 inclus, les cartes de réduction Famille, Senior, Jeune et Week-end, qui permettent de bénéficier de réductions de l'ordre de 30% sur les billets SNCF, sont proposées au tarif de 25 euros au lieu de 49 euros sur le site de la SNCF et l'application OUI.sncf, en gares et boutique SNCF ou par téléphone.

La SNCF rappelle que "vous pouvez faire débuter la validité de votre carte (Avantage / Liberté) jusqu'à 5 mois par rapport à la date d'achat. Exemple : vous achetez 1 carte le 01/01/2021, vous débutez sa validité le 01/06/2021, pour l'utiliser jusqu'au 31/05/2022".

Le 9 décembre dernier, la SNCF a décidé de prolonger de 3 mois la validité des abonnements aux cartes annuelles de la SNCF, consciente que les restrictions de déplacement liées au Covid-19 affectaient les usagers. "Cette mesure concerne toutes les cartes achetées avant le 31 octobre 2020, et celles qui ont expiré en novembre 2020", annonce la SNCF sur son site officiel. La prolongation de la carte SNCF se fait automatiquement. Il suffit de présenter sa carte au chef de bord pendant le trajet en train, même si sa date de validité est dépassée.

La SNCF précise que les usagers concernés par cette prolongation exceptionnelle doivent être titulaires :

d'une carte Avantage Jeune

d'une carte Avantage Week-end

d'une carte Avantage Famille

d'une carte Avantage Senior achetée avant le 31 octobre 2020

d'une carte Liberté achetée avant le 31 octobre 2020

Avant/après, ce qui change avec les nouvelles réductions

Depuis le 9 mai 2019, les nouvelles cartes de réduction SNCF, au terme générique "Avantage" ont remplacé les anciennes cartes annuelles Enfant, Jeune, Senior et Week-end, correspondant à chaque période de la vie. La SNCF a également créé une nouvelle carte Liberté, remplaçant l'ancien abonnement Fréquence. Quelle est la différence avec ces nouvelles cartes de réduction "plus avantageuses et moins chères", selon le patron de la SNCF ? Comment faire lorsque l'on possède encore son ancienne carte de réduction SNCF ?

Auparavant vendues entre 50 et 79 euros par an et offrant des réductions entre 25% et 50%, les 4 nouvelles cartes appelées "Avantage" Jeune, Senior, Week-end ou Famille sont désormais vendues au tarif unique de 49 euros, avec des réductions de 30% garantis sur le prix du billet de train (hors Ouigo), incluant les Prem's échangeables et remboursables. Selon la SNCF, ces cartes sont rentabilisées dès le premier aller-retour. La carte "Liberté", destinée aux professionnels et à ceux qui voyagent plus de 4 fois par an, coûte quant à elle 399 euros et garantie des réductions toute l'année et des billets 100% flexibles. Quels sont les avantages et inconvénients de ces nouvelles cartes SNCF ? Décryptage.

Des réductions avantageuses, mais sur moins de trains

Pour contrebalancer le tarif avantageux de ces nouvelles cartes de réduction, "le nombre de trains sur lesquels on peut appliquer les réductions se réduit aussi puisque la SNCF a une politique de concentration sur les principales lignes et de ne pas étendre les réductions sur toutes les lignes moyennes", a confié Bruno Gazeau à France Info.

Des conditions d'échange et de remboursement durcies

Les conditions d'échange et de remboursement de billets TGV classiques et Intercités sont modifiées : tout échange dans les moins de 30 jours avant le départ coûte désormais 5 euros (alors qu'avant c'était gratuit), et dans les deux jours avant le départ, les frais s'élèvent à 15 euros au lieu de 5 auparavant. Heureusement, les Prem's font désormais partie des billets échangeables et remboursables.

La carte de réduction Famille avantagée par ce changement

La carte Avantage Famille, anciennement carte Enfant, permet désormais de bénéficier d'une réduction de 60 % pour les enfants et de 30% garantis pour l'accompagnateur, même s'il voyage seul (ce qui n'était pas le cas avant). Le détenteur de la carte peut faire profiter à un proche d'une carte Avantage Senior à moitié prix. Découvrez ci-dessous le comparatif entre les anciennes et les nouvelles cartes de réduction SNCF :

Cette carte qui permet aux familles de bénéficier de tarifs avantageux sur les trains TGV, TER et Intercités est baptisée carte Avantage Famille depuis le 9 mai 2019. Elle est valable uniquement sur un aller-retour incluant un jour de week-end. Elle permet à 3 enfants maximum d'une même famille, âgés entre 4 et 11 ans, de bénéficier de 60% de réduction sur le prix du billet, et à chaque accompagnateur adulte (4 maximum) de bénéficier de 30% de réduction sur le prix du billet. Bon à savoir, si un adulte de la famille voyage seul, il peut bénéficier quand même des 30% de réduction sur le prix de son billet. Ci-dessous, le comparatif entre l'offre précédente de la carte Enfant+ et la nouvelle carte Avantage Famille :

Avant : Prix de la carte Enfant+ : 75€ par enfant pour un an. Depuis le 9 mai 2019 : 49€ par an .

: Prix de la carte Enfant+ : 75€ par enfant pour un an. . Avant : 25% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. Depuis le 9 mai 2019 : 60% de réduction garantis pour l'enfant, 30% de réduction garantis pour l'accompagnateur adulte ou l'adulte seul .

: 25% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. . Avant : Jusqu'à 50% de réduction en anticipant votre voyage avec TGV et Intercités à réservation obligatoire. Depuis le 9 mai 2019 : 60% de réduction garantis pour l'enfant, 30% de réduction garantis pour l'accompagnateur adulte ou l'adulte seul .

: Jusqu'à 50% de réduction en anticipant votre voyage avec TGV et Intercités à réservation obligatoire. . Avant : 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans réservation pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs. Depuis le 9 mai 2019 : 60% de réduction garantis pour l'enfant, 30% de réduction garantis pour l'accompagnateur adulte ou l'adulte seul .

: 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans réservation pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs. . Sur les billets Prem's, depuis le 9 mai : 60% de réduction pour l'enfant et 30% de réduction pour l'accompagnateur ou l'adulte seul.

Les jeunes peuvent voyager en bénéficiant de 25% à 60% de réduction sur leurs billets sur leurs trajets en TGV, TER et Intercités. Depuis le 9 mai 2019, la carte Avantage Jeune remplace la carte Jeune SNCF destinée aux 12 à 27 ans, jusqu'à la veille de leurs 28 ans. Comparatif avant/après :

Avant : Prix de la carte Jeune : 50€ par an. Depuis le 9 mai 2019 : 49€ par an .

: Prix de la carte Jeune : 50€ par an. . Avant : 30% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible.

: 30% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. Avant : Jusqu'à 60% de réduction, si vous anticipez votre voyage, sur vos trajets avec TGV et Intercités à réservation obligatoire. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis .

: Jusqu'à 60% de réduction, si vous anticipez votre voyage, sur vos trajets avec TGV et Intercités à réservation obligatoire. . Avant : 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs, si vous pouvez anticiper votre voyage. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis .

: 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs, si vous pouvez anticiper votre voyage. . Avant : 10% de réduction sur les billets Prem's. Ces billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction sur les billets Prem's .

: 10% de réduction sur les billets Prem's. Ces billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. . Avant : Profitez de billets de dernière minute réservés aux détenteurs de la carte Jeune 12-17, en vente uniquement sur voyages-sncf.com et sur les sites des agences de voyages en ligne agréées SNCF. Ces billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.

: Profitez de billets de dernière minute réservés aux détenteurs de la carte Jeune 12-17, en vente uniquement sur voyages-sncf.com et sur les sites des agences de voyages en ligne agréées SNCF. Ces billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Avant : 25% de réduction vers l'international (Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse). Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis.

A partir de 60 ans, place à la carte Senior+ pour des voyages en TGV, TER et Intercités sous le signe du confort et jusqu'à 50% de réduction. Depuis le 9 mai 2019, elle est devenue la carte Avantage Senior. Comparatif avant/après :

Avant : Prix de la carte Senior+ : 60€ pour un an. Depuis le 9 mai 2019 : 49€ par an .

: Prix de la carte Senior+ : 60€ pour un an. . Avant : 25% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis sur tous les trains.

: 25% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. Avant : 40% de réduction garantis en 1ère classe sur tous les trains TGV, Intercités et TER. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction sur les billets 1ère classe .

: 40% de réduction garantis en 1ère classe sur tous les trains TGV, Intercités et TER. . Avant : 10% de réduction sur les billets Prem's. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction sur les billets Prem's.

: 10% de réduction sur les billets Prem's. Avant : 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans réservation obligatoire pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis sur tous les trains.

: 50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans réservation obligatoire pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs. Avant : 25% de réduction vers l'international (Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse) Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis sur tous les trains.

Vous avez des fourmis dans les jambes et envie de vous échapper plus souvent ? La carte Week-end s'adresse plus particulièrement à ceux et celles qui ne sont plus junior, mais pas encore vraiment senior. Elle propose des réductions garanties sur un aller-retour incluant un jour de week-end sur vos voyages en TGV, TER et Intercités, sans condition d'âge. Seul ou à deux, les réductions pouvaient aller de 25% à 50%, la nouvelle carte Avantage Week-end permet des réductions de 30%, y compris sur les Prem's. Comparatif avant/après :

Avant : Prix de la carte Week-end : 75€ pour un an. Depuis le 9 mai 2019, prix de la carte Avantage Week-end : 49€ par an .

: Prix de la carte Week-end : 75€ pour un an. . Avant : 25% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis.

: 25% de réduction garantis sur tous les trains, en réservant à tout moment, jusqu'à la dernière place disponible. Avant : 10% de réduction sur les billets Prem's. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis sur les Prem's.

: 10% de réduction sur les billets Prem's. Jusqu'à 50% de réduction si vous pouvez anticiper votre week-end sur vos trajets avec TGV et Intercités à réservation obligatoire. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis.

50% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans réservation obligatoire pour les trajets débutés en période bleue du Calendrier Voyageurs.- La personne qui part avec vous profite de ces mêmes réductions. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis.

25% de réduction vers l'international (Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse. Depuis le 9 mai 2019 : 30% de réduction garantis.

Remplaçant l'actuel abonnement Fréquence, la nouvelle carte Liberté au tarif unique de 399 euros offre depuis le 9 mai 2019 des réductions conséquentes sur les TGV et Intercités : - 45 % de réduction en première et - 60% de réduction en seconde minimum sur le tarif Business PREMIÈRE. Les billets seront échangeables et remboursables gratuitement jusqu'à 30 minutes après le départ du train.

A l'instar de ces nouvelles cartes de réduction, "plus que trois tarifs, seconde, première et business première" sont proposés depuis le 9 mai 2019 dans les TGV et Intercités, remplaçant les actuels tarifs Prem's, Loisir et Pro.

Nouvelles cartes Avantage : ce qui ne change pas

Comme avant, chacune de ces cartes de réductions SNCF permet de bénéficier de 15% de réduction sur une sélection de menus du bar TGV ou de la restauration ambulante des Intercités, mais aussi sur le service de location de voitures AVIS et sur le service d'acheminement des bagages.

