"Carte Avantage SNCF, forfait annuel télétravail, les nouvelles offres"

CARTE SNCF - L'entreprise ferroviaire a fusionné les cartes Avantage (Jeune, Senior, Famille et Week-end) en une seule carte de réduction baptisée tout simplement "Avantage", au même tarif, garantissant un prix plafonné pour toutes les destinations.

[Mis à jour le 2 juin 2021 à 13h19] A partir du 17 juin pour les nouveaux clients et depuis ce 1er juin pour les détenteurs d'une carte de réduction Avantage Week-end, Famille, Jeune ou Senior, la SNCF propose une nouvelle carte "Avantage" unique pour l'ensemble de ses clients. Au prix de 49 euros comme les précédentes cartes Avantage, cette carte "Avantage" unique garantit des prix "accessibles, même à la dernière minute" sur les billets TGV (hors Ouigo) et Intercités et "quel que soit le jour, ça peut être le 13 juillet, le pont de l'Ascension, Noël. Nous garantissons des prix plafonnés", a détaillé Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, mardi 1er juin sur France Info. "Nous avons voulu des mesures très concrètes, avec un impact réel, immédiat et mesurable pour l'ensemble des voyageurs", a annoncé sur BFM TV Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF.

La SNCF a pour ambition "que tous les Français aient cette carte". L'offre étant, selon Alain Krakovitch, "remboursée dès le premier trajet", il vise 5 millions d'abonnés cette année, alors que "2,5 millions de Français" ont déjà une carte de réduction proposée par la SNCF. La compagnie ferroviaire a annoncé par ailleurs que la possibilité d'échanger ou de se faire rembourser sans frais son billet jusqu'à trois jours avant le départ devenait pérenne et proposera à la rentrée un abonnement annuel dédié au télétravail, pour ceux qui effectueront au moins deux à trois trajets par semaine (plus de détails ci-dessous).

Si les nouveaux clients peuvent y adhérer à compter du 17 juin, la nouvelle carte de réduction "Avantage" unique s'applique automatiquement depuis le 1er juin 2021 pour les titulaires d'une carte Avantage Jeune, Senior, Famille ou Week-end ! Toute la famille peut bénéficier d'une seule carte, qui garantie 30 % de réduction pour les adultes et 60 % de réduction pour trois enfants sur toutes les destinations, en seconde classe, sur les TGV (hors Ouigo), Intercités. Seule exception : le client âgé de 28 à 59 ans voyageant seul en semaine. Et qu'en est-il des TER ? La SNCF affirme être en négociation avec l'ensemble des régions pour une reconnaissance nationale de la nouvelle carte "Avantage". Les détenteurs de la carte Avantage unique peuvent compter sur des tarifs plafonnés, jusqu'au dernier moment, à savoir :

39 euros max par adulte / 19 euros max par enfant, pour les trajets courts en dessous d'1h30.

59 euros max par adulte / 29 euros max par enfant, pour les trajets intermédiaires d'1h30 à 3 heures.

79 euros max par adulte / 39 euros max par enfant, pour les trajets longs de plus de 3 heures.

Moins cher de 40% que le Forfait annuel actuel proposé par la SNCF, le Forfait annuel Télétravail mis en place à la rentrée sera valable du lundi au jeudi sur 250 trajets. La SNCF annonce "208 euros d'économies" sur le Forfait annuel actuel.

Autre nouveautés : la SNCF a décidé d'étendre son abonnement illimité TGV Max aux seniors en 2022 (en détails ci-dessous) et va aussi simplifier son programme de fidélité "Grand Voyageur". La carte "Liberté", destinée aux professionnels et à ceux qui voyagent plus de 4 fois par an, n'a pas changé quant à elle. Au prix de 399 euros, elle garantie des réductions toute l'année et des billets 100% flexibles. Chacune de ces cartes de réductions SNCF permet toujours de bénéficier de 15% de réduction sur une sélection de menus du bar TGV ou de la restauration ambulante des Intercités, mais aussi sur le service de location de voitures AVIS et sur le service d'acheminement des bagages.

Auparavant destinée aux 16-27 ans, ce ne sont plus seulement les jeunes grands voyageurs qui peuvent voyager en illimité à bord des TGV et des trains Intercités du lundi au vendredi ! la SNCF a décidé d'étendre son abonnement illimité TGV Max aux seniors en 2022. L'offre :

Prix de la carte TGV Max : 79€ par mois.

Utilisable exclusivement en 2nde classe, hors période de forte affluence.

Possibilité de réserver jusqu'à 6 voyages en même temps.

Réservation obligatoire sur Internet 30 jours à l'avance.

Carte Liberté

La carte Liberté au tarif unique de 399 euros offre des réductions conséquentes sur les TGV et Intercités : - 45 % de réduction en première et - 60% de réduction en seconde minimum sur le tarif Business PREMIÈRE. Les billets sont échangeables et remboursables gratuitement jusqu'à 30 minutes après le départ du train.