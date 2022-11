"Grève SNCF : une mobilisation limitée ? Les perturbations annoncées"

GREVE SNCF. Ce jeudi 10 novembre 2022, les transports de France seront perturbés par une mobilisation générale et nationale. Si les Transiliens sont annoncés perturbés à Paris, il n'en est rien pour le moment des trains nationaux.

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 10h07] Ce jeudi 10 novembre, la CGT-Cheminots se joint à la quatrième grève interprofessionnelle et générale, s'opposant notamment à la réforme des retraites. Cependant, seule la fédération CGT sera présente, les autres syndicats de l'entreprise ferroviaire que sont l'Unsa, SUD-Rail et la CDFT, ne se sont pas joints à l'appel national. Ainsi, les perturbations annoncées sur les trains de la SNCF, contrairement à ceux de la RATP, sont de bien moins grande ampleur. Du côté des prévisions de trafic, le site du Transilien en Île-de-France a annoncé pour le moment que seul le RER C est annoncé légèrement perturbé, ainsi que le trafic de la ligne N à raison de 2 trains sur 3. Du côté des trains nationaux, s'ils sont supprimés, les passagers sont alertés par mail ou texto.

Des manifestations à l'initiative de la CGT sont déjà prévues place de la République à Châteauroux et sur le parvis des gares d'Angoulême et de Toulon à 10h30, devant le MEDEF à Caen à 11 heures, devant la gare de Montpellier à midi, devant la Maison de la Culture à Amiens, devant le monument aux morts à Toulouse, place Dombasle à Nancy, porte de Paris à Poitiers et place de la République à Paris à 14 heures, place de la Maison Carrée à Nîmes et porte de Paris à Lille à 14h30, place de la Bourse à Mulhouse à 16 heures. Elles engendreront des perturbations dans la circulation des bus ou tramways.

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 10 novembre 2022 ?

Le site Transilien de la SNCF a annoncé que le trafic serait perturbé sur les lignes du Transilien en Île-de-France. Des informations plus détaillées seront annoncés ce mercredi après-midi. Pour le moment, seul le RER C (trafic légèrement perturbé) et la ligne N du Transilien (2 trains sur 3) sont concernés. Les voyageurs des TGV ou Intercités seront alertés par mail ou SMS si leur train est supprimé.

Enfin, un appel à la grève a été clairement déposé par les syndicats de la RATP pour cette deuxième journée de grève interprofessionnelle du 10 novembre, avec de très fortes perturbations déjà annoncées à Paris :

Comment savoir si mon train est annulé ?