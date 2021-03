Déplacement entre les régions : les contrôles renforcés pour le week-end de Pâques

DEPLACEMENT REGION et CONFINEMENT - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des contrôles sur les routes et dans les gares durant le week-end de Pâques pour faire face à la troisième vague du Covid-19.

[Mis à jour le 30 mars 2021 à 18h59] Face à un week-end de Pâques "à hauts risques", où les Français pourraient profiter de passer du temps en famille, les contrôles vont être intensifiés pour faire respecter les restrictions de déplacement entre les régions. Dès ce jeudi 1er avril 2021, les contrôles de policiers et gendarmes seront multipliés "sur les péages, dans les gares, pour éviter que les Français ne respectent pas la règle des 10 kilomètres jusqu'à lundi-mardi" dans les départements confinés, a déclaré le ministre de l'Intérieur en conférence de presse. Gérald Darmanin a rappelé également, au cours de cette conférence de presse, que les forces de l'ordre seront mobilisées pour "contrôler les lieux de culte pour lutter contre le terrorisme".

Dans le but "de souligner l'importance lors de ce week-end à hauts risques de ne pas partir de son territoire", le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des contrôles en gares et sur les routes pour le week-end de Pâques dans les départements confinés que sont la totalité des départements d'Île-de-France et des Hauts-de-France, les départements de l'Eure, de Seine-Maritime, des Alpes-Maritimes, du Rhône, de la Nièvre et de l'Aube.

Si près de 100 000 contrôles de policiers et gendarmes ont été effectués le week-end dernier en France, donnant lieu à 17 000 verbalisations dont 60% dans les départements confinés, le ministre de l'Intérieur n'a pas encore donné de chiffres pour le week-end de Pâques, dans l'attente "des mesures prises par le gouvernement". Quelles que soient les annonces, le gouvernement a déjà annoncé qu'aucune exception ne serait faite pour le week-end de Pâques. Il faut "verbaliser systématiquement" ceux qui n'ont pas "de motif légitime de déplacement", a écrit le ministre de l'Intérieur dans une "notice" envoyée par la direction générale de la police nationale.

Dimanche 21 mars 2021, des policiers contrôlaient les attestations de déplacement des usagers, à l'entrée de la Gare du Nord à Paris. © Bastien Louvet/SIPA

Si le déplacement entre les régions est interdit dans les départements français concernés par le confinement, 7 motifs impérieux ou professionnels, permis par l'attestation de déplacement et accompagnés d'un justificatif, permettent toutefois de déroger à cette restriction, en journée et durant les heures du couvre-feu. Par ailleurs, le trafic des TGV a été largement réduit en raison de la baisse de fréquentation des voyageurs. Il convient de vérifier le trafic sur chaque axe, plus bas dans notre article. Réponses à tous vos questionnements dans notre dossier ci-dessous :

Pour rappel, les déplacements inter-régions sont interdits pour les habitants de 16 départements français jusqu'au 17 avril 2021 minimum, qui marque le début des vacances scolaires de la zone C (région parisienne), et jusqu'au 24 avril 2021 minimum pour les trois derniers départements confinés (Rhône, Nièvre et Aube).

Seuls les déplacements pour motifs impérieux ou entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation sont autorisés en train, en avion ou en voiture, à plus de 10 km de chez vous et/ou au-delà du département confiné.

Concernant les déplacements inter-régions qui ne justifient pas de motifs impérieux ou professionnel, le trajet est proscrit pour les habitants des départements confinés. Ce qui signifie que tout déplacement pour des motifs de loisirs, comme de partir en vacances ou en week-end, n'est pas autorisé, mais avec un petit bémol : seul le "transit" (ce qui signifie de traverser un département confiné) est autorisé pour les déplacements en train ou en avion répondant à un motif de loisirs entre deux départements non-confinés, en cochant le motif "transits ferroviaires ou aériens ou en bus" de l'attestation de déplacement.

Le non-respect de ces restrictions est passible de 135 euros d'amende, pouvant monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros couplé à 6 mois d'emprisonnement à la troisième infraction en 30 jours... Face à ces nouvelles mesures gouvernementales restrictives, la SNCF a fait savoir jeudi 18 mars que "tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER en correspondance sont rendus échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment jusqu'au 19 avril".

7 motifs de l'attestation couvre-feu ou de l'attestation de déplacement dérogatoire justifient un déplacement sans limitation de distance pour les départements confinés, du moment qu'ils ne peuvent être assurés à distance ou différés. Tous ces motifs cochés doivent impérativement être accompagnés d'un justificatif et d'un titre d'identité :

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d'intérêt général (déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation). Pour les salariés, le justificatif de déplacement professionnel rempli par l'employeur permet de se passer de l'attestation couvre-feu ou de l'attestation de déplacement dérogatoire. Par ailleurs, "la carte professionnelle des professionnels de santé, des agents de la fonction publique, des militaires et des élus, ainsi que la carte de presse, valent attestation permanente pour le trajet domicile-travail et les déplacements professionnels. Si vous êtes en possession de ce document lors de vos trajets domicile-travail, il doit être accompagné d'un titre d'identité en cas de contrôle par les forces de l'ordre. Aucun autre document ou justificatif ne vous sera alors demandé", a expliqué la DGPN (Direction générale de la Police nationale) au Figaro. Pour les travailleurs non-salariés en revanche, "il est nécessaire de se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement", indique le site service-public.fr, en plus d'un justificatif professionnel . Enfin, " si vous êtes étudiant dans l'enseignement supérieur ou un adulte dans un centre de formation professionnel", un " justificatif de déplacement scolaire " est nécessaire "pour les déplacements récurrents entre le domicile et les établissements scolaires (ou d')enseignement", a détaillé aussi la DGPN au Figaro. "Ce document vous permet de justifier tous vos déplacements durant les horaires de couvre-feu et du confinement entre votre domicile et le lieu d'enseignement supérieur ou de formation. Pour les mineurs non accompagnés, le carnet de correspondance de l'élève suffit à justifier son déplacement aux heures d'ouverture des établissements scolaires."

(déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation). Santé (consultations médicales, examens, soins, actes de prévention)

Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d'enfants

La porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaize a précisé sur BFMTV que "les mariages (faisaient) partie des motifs dérogatoires, tout comme par exemple les baptêmes ou même les obsèques ". L'assistance à une personne vulnérable peut être un parent âgé, handicapé ou en Ehpad.

La porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaize a précisé sur BFMTV que "les (faisaient) partie des motifs dérogatoires, tout comme par exemple les ou même les ". L'assistance à une personne vulnérable peut être un parent âgé, handicapé ou en Ehpad. Situation de handicap (d éplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant)

éplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant) Convocation judiciaire ou administrative

Déménagement (la signature d'un bail ou le devis signé avec le professionnel déménageur suffit comme justificatif)

signature d'un bail ou le devis signé avec le professionnel déménageur suffit comme justificatif) Déplacement de transit vers les gares et les aéroports ( dans le cadre de déplacements de longue distance uniquement en train ou en avion. Il ne s'agit là que de traverser une zone confinée en gare ou à l'aéroport.)

Dans les régions non confinées mais toujours soumises au couvre-feu national, "les déplacements entre régions sont autorisés", précise le site service-public.fr. La SNCF indique sur son site officiel que pour les déplacements durant le couvre-feu en vigueur, "si votre train part ou arrive durant cette période, votre billet et votre attestation de déplacement servent également de justificatifs. Pensez à bien vous munir des deux en cas de contrôle". Le billet SNCF fait office de justificatif d'autorisation de déplacement, accompagné de l'attestation de déplacement en cochant le motif impérieux, ou d'une attestation professionnelle.

Durant les horaires du couvre-feu retardé de 19 heures à 6 heures du matin, le billet de train doit être accompagné de l'attestation de déplacement dérogatoire. La SNCF confirme qu'à partir de 19 heures, le billet SNCF fait office de justificatif d'autorisation de déplacement, accompagné d'une attestation de déplacement en cochant le motif n°7 "transits ferroviaires ou aériens ou en bus", pour chaque voyage en train.

Quelles mesures sont appliquées dans les transports en raison de la Covid ?

En dehors des 16 départements placés en confinement, les Français sont autorisés à se déplacer entre les régions non confinés, en dehors des horaires du couvre-feu, soit entre 6 heures du matin et 19 heures du soir, avec des trains opérationnels à 100% et aucune obligation de réaliser un test anti-Covid pour emprunter un train.

Dans les 16 départements placés sous confinement, comme nous l'avons vu plus haut, les déplacements en train en France métropolitaine ne sont pas autorisés, sauf motif impérieux ou professionnel, avec l'attestation de déplacement dûment remplie et/ou un justificatif nécessaire pour se rendre au travail ou pour un déplacement professionnel.

Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de lépidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit, et pour 4 semaines.

Cest une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. pic.twitter.com/AkzukWf5O9 — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 18, 2021

Alors que la SNCF fait circuler depuis le début de l'année un TGV sur trois en moyenne, dès lundi 29 mars 2021, la cadence des TGV est réduite à nouveau en raison de la chute de fréquentation des voyageurs depuis que 19 départements français sont placés sous confinement (les réservations en avril sont en baisse de 65% par rapport à 2019). "L'offre est adaptée au cas par cas pour chaque destination en fonction de l'existence de mesures sanitaires renforcées dans les départements au départ ou à l'arrivée, ainsi que de l'observation de la demande des voyageurs", a fait savoir la SNCF dans un communiqué. Les TGV maintenus sont "les plus adaptés en termes d'horaires".

Trafic TGV : 6 TGV sur 10 sur l'axe Sud-Est, 5 à 6 TGV sur 10 sur l'axe Atlantique, 3 TGV sur 10 sur l'axe Nord, 4 à 5 TGV sur 10 sur l'axe Est, 4 Ouigo sur 10.

: 6 TGV sur 10 sur l'axe Sud-Est, 5 à 6 TGV sur 10 sur l'axe Atlantique, 3 TGV sur 10 sur l'axe Nord, 4 à 5 TGV sur 10 sur l'axe Est, 4 Ouigo sur 10. Trafic TER : 72% de la normale dans les Hauts-de-France, pas de changements pour le reste.

: 72% de la normale dans les Hauts-de-France, pas de changements pour le reste. Trafic Intercités : le plan de transport des Intercités n'a pas changé depuis le début de l'année 2021, à raison de 6 trains sur 10.

Trafic des trains internationaux : un unique Eurostar Paris-Londres par jour, ainsi qu'un unique Amsterdam-Bruxelles-Lille-Londres, 4 allers-retours Paris-Bruxelles (dont un Paris-Amsterdam et un Paris-Dortmund), 8 allers-retours vers l'Allemagne, 6 allers-retours vers la Suisse, 2 allers-retours vers l'Italie et 2 allers-retours vers l'Espagne.

Sur Paris, la présidente de la région Valérie Pécresse a adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :