Grève SNCF : à quelle prévisions s'attendre le vendredi 28 avril ?

GREVE SNCF 28 AVRIL. TGV, TER, Intercités, Transilien et RER seront-ils affectés par la journée d'action du vendredi 28 avril 2023 ? Retrouvez les prévisions de la grève SNCF.

[Mis à jour le 21 avril 2023 à 12h23] Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF souhaitent un nouveau temps fort le vendredi 28 avril pour manifester contre la réforme des retraites, avant la traditionnelle journée du 1er mai, prochaine journée de grève nationale et interprofessionnelle. Le membre du bureau confédéral de la CGT Thomas Vacheron a précisé sur France Info que le 28 avril portera "sur les retraites et sur les morts au travail". Il a ajouté, par ailleurs, qu'entre "aujourd'hui et le 1er mai, plusieurs mobilisations, actions, grèves et manifestations vont exister et participeront à faire reculer le gouvernement".

Cette nouvelle journée de grève aura-t-elle aussi peu d'impact que la "journée d'expression de la colère cheminote" qui n'a pas particulièrement été suivie en termes de perturbations ? Jeudi dernier, les TGV circulaient en effet plus ou moins normalement, tout comme les Eurostar et les Thalys. Du côté des TER, 4 trains sur 5 étaient annoncés en moyenne au niveau national, quelques lignes d'Intercités, RER et Transilien étaient en revanche davantage affectées. On fait le point sur les perturbations.

TGV, TER, Intercités, Transilien, RER... Les perturbations ne sont pas encore connues mais le seront 48 heures avant le début du mouvement de grève. À noter que pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

​​​​​​Comment savoir si mon train est supprimé en raison de la grève SNCF ?

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.