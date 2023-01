"Grève SNCF : à quelles perturbations s'attendre ce jeudi 19 janvier ?"

GREVE SNCF. Les trains de la SNCF que sont les TGV, Intercités, TER ou RER vont-ils connaître de fortes perturbations ce jeudi 19 janvier 2023, en raison d'une mobilisation de la SNCF contre la réforme des retraites ? Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 12h12] Une grève "puissante" est prévue à la SNCF ce jeudi 19 janvier 2023, avec une large participation des conducteurs de trains (TGV, TER, Intercités, RER). Les agents, qui répondent à l'appel des syndicats CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots, se mobilisent contre le recul de l'âge de départ à la retraite pour les nouveaux entrants. Didier Mathis, secrétaire Général de l'UNSA-Ferroviaire, a confié à BFM que les conducteurs de train seraient "au rendez-vous". "C'est chaud, pas encore bouillant mais c'est chaud", a indiqué ce lundi Erik Meyer, le secrétaire fédéral SUD-Rail.

Par conséquent les suppressions de TGV, Intercités ou TER pourraient être nombreuses en cette "journée coup de poing". Si les syndicats n'appellent pas encore à une grève illimitée comme en 2019, ils promettent "d'autres mobilisations" après cette première journée test. Les usagers de la SNCF doivent anticiper ce jeudi noir en prévoyant d'ores et déjà de télétravailler.

A l'instar de nombreux autres secteurs, celui des transports est en ordre de bataille face à la réforme des retraites présentée, mardi 10 janvier 2023, par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Les syndicats de la SNCF comme de la RATP ont promis de "mettr(e) tout en œuvre pour s'opposer" à la réforme portée par Elisabeth Borne et assuré que "la division et l'inaction n'ont pas leur place". Via un communiqué de presse unitaire publié au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, les syndicats de la SNCF condamnent ce projet de loi "complètement injuste" face auquel ils se déclarent en "opposition totale".