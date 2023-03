"Grève SNCF : à quoi faut-il s'attendre le 15 mars ?"

GREVE SNCF. La grève contre la réforme des retraites continue à la SNCF, dimanche 12 mars. Une autre journée de mobilisation est prévue, mercredi 15 mars, jour où le texte sera étudié en commission mixte paritaire.

[Mis à jour le 12 mars 2023 à 14h01] Malgré plusieurs manifestations, samedi 11 mars, le Sénat a voté la réforme des retraites. Les organisations syndicales ont indiqué qu'elles souhaitaient poursuivre leur mobilisation pour que le gouvernement recule. Ainsi, la grève reconductible lancée le 7 mars par la SNCF se poursuit, dimanche 12 mars. Si le trafic est normal pour une grande majorité des lignes de la RATP, la circulation des trains reste, de son côté, très perturbée. "Les perturbations pourraient également impacter la journée du lundi 13", indique la SNCF sur son site.

Concernant les grandes lignes, peu d'autres informations, contrairement aux précédentes journées de grève, ont été communiquées. En revanche, on en sait un peu plus pour les trains en banlieue parisienne. Pour les Transilien et RER, l'info trafic RATP a fait savoir que la circulation "sera perturbée sur les lignes C, D, E, H, J, K, L, N, P, R et U". Découvrez les prévisions de trafic détaillées ci-dessous :

La grève à la SNCF est encore suivie ce dimanche 12 mars. La direction de la SNCF précise que la circulation des trains reste "fortement perturbée". Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour ce dimanche 12 mars :

Perturbations TGV : Les voyageurs TGV concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

Perturbations TER : Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Perturbations Intercités : Les voyageurs concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

Perturbations RER :

RER A : 1 train sur 2 en moyenne. Interconnexion maintenue en gare de Nanterre-Préfecture.

RER B : 2 trains sur 3 en moyenne. Interconnexion à Gare du Nord interrompue.

RER C : 1 train sur 4, un service de bus est assuré entre Juvisy et Versailles Chantiers / Brétigny.

RER D : 1 train sur 2, interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon. Les trains circulent uniquement entre Paris et Creil / Combs la Ville / Juvisy. Un service de bus est assuré entre Melun et Corbeil-Essonnes / Combs la Ville.

RER E : 1 train sur 2. Gare d'Haussmann St Lazare non desservie à cause de travaux.

Perturbations Transilien : Dans le détail ligne par ligne pour le dimanche 12 mars 2023 :

Ligne H : 1 train sur 2. Un service de bus est assuré entre Pontoise et Creil.

Ligne J : 2 trains sur 3. Prévoir des adaptations pour travaux sur la branche Paris Mantes la Jolie via Poissy. Un service de bus est assuré.

Ligne K : trafic normal à quasi normal. Les trains pour Crépy en Valois sont à l'arrivée et au départ de Mitry-Claye.

Ligne L : 2 trains sur 3.

Ligne N : 1 train sur 2. Un service de bus est assuré entre Épône Mézières et Mantes la Jolie.

Ligne P : 1 train sur 2. Trafic normal entre Esbly et Crécy-la-Chapelle.

Ligne R : 1 train sur 5. Les trains circulent uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis / Montereau via Moret le matin et le soir. Prévoir un allongement du temps de parcours entre 20 à 30 minutes.

Ligne U : trafic normal à quasi normal.

: trafic normal à quasi normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : pas d'infos sur les perturbations du week-end.

Pour les usagers des transports en commun en Île-de-France, consulter ci-dessous les prévisions de circulation pour la journée du dimanche 12 mars :

