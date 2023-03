Grève SNCF : à quoi s'attendre ce samedi 18 mars et après ?

GREVE SNCF 18 MARS. Les perturbations liées à la grève contre la réforme des retraites continuent ce week-end à la SNCF. TGV, TER, Intercités, RER, Transiliens... Découvrez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 17 mars 2023 à 11h30] Pas de répit à la SNCF. La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas, même ce week-end, avec 35% des conducteurs des trains sont toujours en grève au niveau national. "Le trafic restera perturbé sur la journée du samedi 18 mars" annonce d'emblée le site SNCF Connect. Pour les usagers des trains de banlieue comme des TER, une information plus précise sera apportée en fin de journée ici même. En ce qui concerne les usagers des TGV et Intercités, ils ont déjà été contactés par SMS ou par mail si leur train sera supprimé, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation.

Ce vendredi 17 mars 2023, encore deux TGV Inoui et Ouigo sur trois, un TER sur deux et trois Intercités sur cinq sont en circulation en moyenne. En Île-de-France, le trafic des trains reste également perturbé dans l'ensemble à l'exception des lignes K et U du Transilien. Consulter les prévisions de trafic de la journée du 17 mars à l'aide de notre sommaire ci-contre ou plus bas.

Les syndicats de la SNCF ont voté à l'unanimité pour une grève reconductible contre la réforme des retraites. Le passage en force du gouvernement avec le recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites a incité les syndicats SUD-Rail, CGT et UNSA à proposer aux agents de la SNCF de reconduire le mouvement au moins jusqu'à lundi. Quant à l'intersyndicale de la SNCF, elle va se réunir ce midi pour décider de la suite du mouvement.

La grève à la SNCF faiblit ce vendredi, avec un trafic moyennement perturbé sur toutes les lignes. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF ce 17 mars :

Perturbations TGV : 2 TGV Inoui et Ouigo sur 3 sont prévus ce vendredi. Les voyageurs TGV concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

Perturbations TER : 1 TER sur 2 en moyenne ce vendredi. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. "Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions", précise la SNCF.

Perturbations Intercités : 3 intercités sur 5 de jour ce vendredi, aucun de nuit. Les voyageurs concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

Perturbations RER :

RER A : 3 trains sur 4. Interconnexion maintenue en gare de Nanterre Préfecture.

RER B : 1 train sur 2 au nord de Châtelet-les-Halles et 2 trains sur 3 au sud de Châtelet-les-Halles. Interconnexion maintenue en gare de Paris Nord.

RER C : 2 trains sur 3.

RER D : 3 trains sur 5 en moyenne. Reprise de la circulation entre Châtelet les Halles et Paris gare de Lyon.

RER E : 3 trains sur 4.

Perturbations Transilien : Dans le détail ligne par ligne pour ce vendredi 17 mars 2023 :

Ligne H : 2 trains sur 3.

Ligne J : 2 trains sur 3.

Ligne K : service normal.

Ligne L : 2 trains sur 3.

Ligne N : 3 trains sur 4.

Ligne P : 3 trains sur 4. 1 train sur 2 sur l'axe Meaux La Ferté-Milon. Service normal sur l'axe Esbly Crécy-la-Chapelle.

Ligne R : 2 trains sur 5. Les trains circulent entre Paris Lyon et Montargis/Montereau via Moret. Aucun train entre Melun et Montereau via Héricy (pas de bus).

Ligne U : service normal.

: service normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : l'info trafic n'a pas été communiquée.

Pour les usagers des transports en commun en Île-de-France, consulter ci-dessous les prévisions de circulation pour cette journée du vendredi 17 mars :

