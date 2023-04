Grève SNCF : de faibles perturbations ce jeudi 20 avril, voici les prévisions

GREVE SNCF 20 AVRIL. Ce jeudi, malgré une "journée de la colère cheminote" pour protester contre la réforme des retraites, le trafic des TGV et des TER sera quasi normal, tout comme celui des Transiliens et RER.

[Mis à jour le 19 avril 2023 à 11h39] Alors qu'une grosse mobilisation se prépare le 1er mai, la CGT a convié les cheminots à manifester leur colère contre la réforme des retraites ce jeudi 20 et vendredi 28 avril. Présentée comme une "étape de préparation" en vue de la mobilisation du 1er mai, la journée de la "colère cheminote" de ce jeudi 20 avril ne sera pourtant clairement pas gravé dans les annales comme l'une des journées de grève les plus suivies de l'histoire de la SNCF.

La direction de la SNCF annonce une circulation quasi normale sur les TGV, 4 TER sur 5 en moyenne au niveau national, mais seulement 2 Intercités sur 5 en journée et aucun la nuit. Quid des liaisons internationales et des Transilien et RER ? On fait le point.

TGV, TER, Intercités, Transilien, RER... Pour la journée de la "colère cheminote" ce jeudi 20 avril 2023, les usagers du rail pourront compter sur :

Perturbations RER : ce jeudi 20 avril 2023, trafic normal sur le RER A et le RER B, 2 trains sur 3 sur le RER C, le RER D et le RER E.

: ce jeudi 20 avril 2023, trafic normal sur le RER A et le RER B, 2 trains sur 3 sur le RER C, le RER D et le RER E. Perturbations Transilien : ce jeudi 20 avril 2023, 1 train sur 2 sur la ligne K, 2 trains sur 3 sur les Transilien H, J, L, R et U, et 3 trains sur 4 sur les lignes N et P. À noter que pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

: ce jeudi 20 avril 2023, 1 train sur 2 sur la ligne K, 2 trains sur 3 sur les Transilien H, J, L, R et U, et 3 trains sur 4 sur les lignes N et P. plateforme dédiée Perturbations TGV : ce jeudi 20 avril 2023, circulation quasi normale sur les TGV.

: ce jeudi 20 avril 2023, circulation quasi normale sur les TGV. Perturbations TER : ce jeudi 20 avril 2023, 4 TER sur 5 en moyenne au niveau national. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: ce jeudi 20 avril 2023, 4 TER sur 5 en moyenne au niveau national. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : ce jeudi 20 avril 2023, 2 Intercités sur 5 en journée, aucun la nuit. C onsultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: ce jeudi 20 avril 2023, 2 Intercités sur 5 en journée, aucun la nuit. onsultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations à l'international : ce jeudi 20 avril 2023, trafic quasi normal sur l'Eurostar et le Thalys.

​​​​​​Comment savoir si mon train est supprimé en raison de la grève SNCF ?

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.