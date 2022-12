"Grève SNCF : dernières infos en direct et prévisions jour par jour à Noël"

GREVE SNCF. Du vendredi 23 au dimanche 25 décembre, plusieurs contrôleurs de la SNCF sont mobilisés. Cette grève vient perturber le trafic des TGV, des Intercités et des TER durant le week-end de Noël.

10:34 - Le ministre des Transports demande de lever le préavis de grève du Nouvel An Invité de BFM TV, vendredi 23 décembre, le ministre des Transports, Clément Beaune, demande que le préavis de grève déposé pour le week-end du Nouvel An soit levé. La veille, les syndicats ont rencontré la direction de l'entreprise. Si les perturbations sont maintenues pour le week-end de Noël, celles du Nouvel An doivent être confirmées ou non avant midi.

200 000 voyageurs, soit un voyageur sur quatre, ne vont pas pouvoir prendre leur train (TGV ou Intercités) ce week-end du jeudi 22 décembre à 20 heures jusqu'au lundi 26 décembre à 8 heures en raison d'une grève nationale des contrôleurs de la SNCF. Ces derniers demandent l'augmentation des salaires, une amélioration du déroulé des carrières et une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction. Cette grève des contrôleurs impacte principalement les lignes à grande vitesse TGV, où les chefs de bord sont les plus mécontents.

En moyenne, 3 TGV sur 5 sont en circulation ce week-end, avec des disparités selon les régions. Les voyageurs à destination de l'Est du pays font partie des moins touchés par ce mouvement puisque 3 trains sur 4 circulent sur cet axe. En revanche, les axes Nord et Atlantique sont les plus perturbés, à raison d'1 TGV sur 2 en circulation. Les usagers dont le TGV est annulé sont avertis par SMS ou par mail, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation.

Les TER sont impactés localement durant cette grève du week-end de Noël. Contrairement aux usagers des TGV, les usagers des TER ne sont pas avertis personnellement. Il faut vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Si les Intercités ne sont pas touchés par la grève ce vendredi 23 décembre, ils le seront dès le samedi 24 décembre et pour tout le week-end, à raison de 3 Intercités de jour sur 4. De plus, aucun Intercité de nuit ne devrait rouler dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Les usagers dont l'Intercité est annulé sont avertis par SMS ou par mail, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation.

Les trains à grande vitesse à destination de l'Allemagne ne sont pas concernés par cette grève. La situation se complique en revanche sur la ligne à grande vitesse entre la France et l'Espagne où seul 1 train sur 2 est maintenu. Entre la France et l'Italie, il faut compter 2 trains sur 3 en moyenne. Sur les TGV Lyria qui assurent la desserte de la Suisse, il faut compter 3 trains sur 4. Enfin, du côté des Eurostar, quelques légères perturbations sont à signaler le week-end mais la situation va réellement se gâter lundi 26 décembre : une grève des cheminots anglais interrompt totalement le trafic du Paris-Londres toute la journée.

Ce vendredi 23 décembre 2022, 2 TGV sur 3 et 3 Ouigo sur 4 sont en circulation. Dans le détail, sur l'axe Nord : 1 train sur 2 en circulation (l'axe Paris-Lille assure un trafic normal). Sur l'axe Est : 3 trains sur 4 en circulation. Sur les axes Atlantique et Sud-Est : 2 trains sur 3 en circulation. Si le trafic est normal sur les Intercités, 1 TER sur 2 est en circulation en moyenne ce vendredi 23 décembre 2022. Plus d'informations sur le site des TER.

Samedi 24 décembre et dimanche 25 décembre, 3 TGV sur 5 circuleront en moyenne et 2 Ouigo sur 3. Sur les axes Est et Sud-Est : 3 trains sur 5 en circulation. Sur les axes Nord, Atlantique et les TGV province-province : 1 train sur 2. Du côté des Intercités, seuls 3 trains sur 4 circuleront samedi 24 et dimanche 25 décembre. Aucun Intercité de nuit ne devrait rouler "la nuit du 24 au 25 décembre", a fait savoir la SNCF. Sur l'axe international, le trafic sera "quasi normal" sur l'Eurostar et le Thalys. A contrario, des perturbations sont attendues sur les autres axes internationaux : 3 trains Lyria sur 4 circuleront, 2 TGV sur 3 entre l'Italie à la France, et 1 sur 2 entre l'Espagne et l'Hexagone. Le trafic sera cependant normal en direction de l'Allemagne. Enfin, "quelques perturbations" sont attendues localement sur les TER.

La grève des contrôleurs se termine à 8 heures du matin lundi. Le trafic des TGV, Intercités, TER et trains internationaux devrait revenir à la normale à l'exception des lignes Paris-Londres des Eurostar en raison d'une autre grève des cheminots britanniques. Conséquence, tous les Eurostar sont supprimés le 26 décembre 2022.

En guise de dédommagement, la direction de la SNCF a annoncé rembourser à 200% tous les usagers dont le TGV, le Ouigo ou l'Intercité est supprimé durant la grève, qu'ils aient échangé leur billet ou non. Ce remboursement prend la forme d'un bon d'achat de deux fois la valeur de leur billet. Selon le type de billet, il s'agit de procéder de la manière suivante pour obtenir son remboursement de 200 % :

Billet TGV ou Intercité : la demande de compensation se fait en ligne via ce formulaire . Les billets Eurostar et Thalys sont exclus du dédommagement.

: la demande de compensation se fait en ligne via . Les billets Eurostar et Thalys sont exclus du dédommagement. Billet Ouigo : un bon d'achat vous sera envoyé automatiquement par mail dans les prochains jours, valable sur un prochain voyage dans un délai d'un an.

: un bon d'achat vous sera envoyé automatiquement par mail dans les prochains jours, valable sur un prochain voyage dans un délai d'un an. Billet TER : la demande peut se faire auprès du service client de la région concernée via la rubrique "Services & Contacts" du site.

