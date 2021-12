Grève SNCF : des perturbations de trafic sur le RER B ce jeudi

GREVE SNCF. Ce jeudi 9 décembre 2021, les syndicats des cheminots de la SNCF appellent les conducteurs du RER B à la grève, pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 8 décembre 2021 à 08h30] Une grève à la SNCF à l'appel des syndicats CTG cheminots, FO Cheminots et Sud Rail, a lieu ce jeudi 9 décembre, pour réclamer une augmentation des salaires alors qu'ont lieu les négociations annuelles obligatoires au sein de la SNCF. Les syndicats dénoncent une politique d'"économies" au détriment des "emplois" et des "conditions de vie et de travail" des cheminots, d'après les tracts communs. La CGT dénonce aussi l'utilisation d'"infrastructures et de matériels roulants vétustes".

Si cet appel à la grève s'inscrit dans une série de grèves SNCF en Île-de-France, les perturbations de trafic de ce jeudi 9 décembre concernent uniquement la partie nord de la ligne du RER B gérée par les salariés de la SNCF, car la RATP gère la partie sud de la ligne.

D'après l'entreprise ferroviaire, cette grève SNCF du 9 décembre réduit le trafic de 25% sur la ligne du RER B, même aux heures de pointe. Découvrez ci-dessous les perturbations dans le détail :

Quelles perturbations sur le RER B jeudi ? : prévoir "4 trains sur 5 en heures de pointe et 3 trains sur 4 en heures creuses" selon le compte twitter de la ligne :

[Mouvement social #RERB ] Jeudi 9 décembre, prévoir 4 trains sur 5 en heures de pointe et 3 trains sur 4 en heures creuses. Retrouvez vos horaires demain à 17h sur https://t.co/ijY0yo4Edo, https://t.co/rcwnrZtW00, https://t.co/FtmyY7fKPQ ainsi que dans les gares. — RER B (@RERB) December 7, 2021