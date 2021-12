"Grève SNCF : des perturbations sur les axes sud-est et ouest dès le 17 décembre ?"

GREVE SNCF. Plusieurs grèves reconductibles pourraient démarrer ce premier week-end des vacances de Noël, les 17, 18 et 19 décembre, lancés par la CGT, Sud-Rail et l'UNSA. Les perturbations devraient concernés les axes Île-de-France, Atlantique, Occitanie mais surtout l'axe Sud-Est. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 14 décembre 2021 à 15h07] Plusieurs appels à la grève ont été lancés à l'échelle locale à la SNCF, touchant les TGV et TER des axes sud-est, mais aussi sud-ouest de la France, pour ce premier week-end des vacances de Noël, apprend-on de sources syndicales ce mardi 14 décembre. "Le taux de prévision de grévistes atteint 70% pour l'axe Sud-Est", annonce Fabien Villedieu du syndicat SUD Rail au Figaro. Sur l'axe sud-est, les cheminots sont appelés à faire grève durant les trois prochains week-end (du 17 au 19 décembre, du 24 au 26 décembre et du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022), tandis que sur l'axe sud-ouest, les contrôleurs et agents d'escale des TGV Sud-Ouest sont appelés à faire grève de vendredi 17 à dimanche 18 décembre seulement, pour le moment. Les axes des TGV Atlantique, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont donc concernés aussi ce week-end. De plus, un autre préavis de grève a été déposé à partir de ce jeudi sur "quasiment toutes les lignes en Île-de-France", d'après Fabien Villedieu.

La raison ? La période Covid aurait rajouté beaucoup de travail aux agents de la SNCF. "Depuis deux ans on bosse en pleine période Covid et on a pas eu de prime Covid. Ce contentieux s'est transformé en colère. La question de la rémunération ne concerne pas que les cheminots. La direction a encore quelques jours pour négocier et faire des propositions et si elle joue le pourrissement, on sera en grève", a indiqué à RTL Fabien Villedieu, délégué syndical sud-Rail. "On demande une prime de reconnaissance de 1 000 euros", a-t-il ajouté sur CNews. "C'est le ras-le-bol général parmi les Cheminots. Zéro reconnaissance et les salaires ont gelés depuis 8 ans et on s'attend à une neuvième année", déplore Jessica Lenie de la CGT Bordeaux auprès de France 3.

Les organisations syndicales espèrent rencontrer la direction de la SNCF avant ce jeudi pour négocier une prime Covid et une revalorisation salariale. S'il obtiennent gain de cause, ils lèveront le ou les préavis de grève. "Sans réponse positive à l'ouverture de négociations porteuses de propositions sérieuses notamment sur la reconnaissance des conditions de travail et sur l'emploi, les agents des gares et les contrôleurs des TGV des régions Bordeaux et Toulouse seront en grève", ont-ils conclu dans un communiqué, laissant donc planer un élargissement du mouvement à d'autres régions. La grève pourrait par ailleurs être reconduite les week-ends suivants, selon l'UNSA.

Les trains qui pourraient être concernés par ces appels à la grève concomitants à la SNCF sont les TGV de l'axe sud-est qui, depuis la gare de Lyon de Paris, desservent les villes de Dijon, Besançon, Lyon, Clermont-Ferrand, Nice, Marseille et Perpignan, et ce durant les trois prochains week-ends. Pour les l'axe sud-ouest, les perturbations pourraient concerner les TGV Atlantique, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les prévisions ne seront communiquées que 48 heures à l'avance. Du côté des lignes d'Île-de-France, Transilien et RER gérés par la SNCF pourraient aussi être concernés. Le détail par lignes :

Perturbations TGV : Les TGV de l'axe sud-est et ouest sont concernés par ces appels à la grève. Les perturbations n'ont pas encore été communiquées.

: Les TGV de l'axe sud-est et ouest sont concernés par ces appels à la grève. Les perturbations n'ont pas encore été communiquées. Perturbations TER : Les TER de l'axe sud-est et ouest sont concernés par ces appels à la grève. Les perturbations n'ont pas encore été communiquées. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: Les TER de l'axe sud-est et ouest sont concernés par ces appels à la grève. Les perturbations n'ont pas encore été communiquées. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : L'axe Bordeaux-Marseille des Intercités pourrait être touché par l'un de ces appels à la grève. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: L'axe Bordeaux-Marseille des Intercités pourrait être touché par l'un de ces appels à la grève. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations RER : les lignes du RER pourraient être concernées par l'un des appels à la grève, sauf la ligne A. Plus d'infos ultérieurement. Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic sur le réseau RATP.

: les lignes du RER pourraient être concernées par l'un des appels à la grève, sauf la ligne A. Plus d'infos ultérieurement. Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic sur le réseau RATP. Perturbations Transilien : les lignes du Transilien pourraient être concernées par l'un des appels à la grève, sauf les lignes L et J. Plus d'infos ultérieurement. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Les perturbations de trafic liées à la grève des cheminots SNCF de la CGT, l'UNSA et Sud-Rail commenceraient, s'ils n'obtiennent pas gain de cause ce jeudi, le vendredi 17 décembre 2021 à 4 heures du matin, et se prolongeraient jusqu'au dimanche 19 décembre.

Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet. Enfin, pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page.