Grève SNCF : des perturbations jeudi 21 novembre, date "ultimatum" avant une grève illimitée

GREVE SNCF. L'intersyndicale de la SNCF appelle à une grève des TGV, Intercités, TER et RER ce jeudi 21 novembre 2024, avant une grève reconductible en décembre. Quelles sont les prévisions de trafic ?

[Mis à jour le 18 novembre 2024 à 12h58] Des perturbations sur les rails des TGV, TER, Intercités et RER sont prévues dès ce mercredi 20 novembre au soir. Les syndicats de la SNCF ont appelé d'une seule voix à la grève ce jeudi 21 novembre 2024, toute la journée jusqu'au jeudi matin, 8 heures. Promettant de "tape[r] très fort" ce jour-là, ils dénoncent une "stratégie de dumping social et de rentabilité financière sans limite" de la part de la direction de l'entreprise ferroviaire, souhaitant "l'arrêt du processus de discontinuité de Fret SNCF et l'obtention d'un moratoire", l'"l'arrêt du processus de filialisation TER, Transilien et Intercités" et l'instauration d'une "loi de programmation pluriannuelle pour la modernisation du système ferroviaire".

Cette journée de grève est annoncée comme un "ultimatum" avant un potentiel mouvement reconductible toutes les 24 heures envisagé à partir du mercredi 11 décembre 2024, soit 10 jours avant le début des fêtes de fin d'année. Les conséquences pour les usagers de la SNCF risquent d'être considérables. Des perturbations sont à prévoir sur les grandes lignes (TGV, Intercités), les moyennes lignes (TER) tout comme les plus petites de la région parisienne (Transilien et RER) gérés par la SNCF. Le 11 décembre, si la grève est reconduite, elle pourrait perturber les trajets prévus durant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites, ou encore du mouvement de grève de 2022, où les contrôleurs avaient cessé le travail au moment des vacances.

Quelles perturbations de trafic durant la grève SNCF ?

La grève du jeudi 21 novembre prochain se déroule du mercredi 20 novembre à 19 heures au vendredi 22 novembre à 8 heures. Le trafic reviendra donc à la normale la journée du vendredi 22 novembre. Les perturbations détaillées n'ont pas encore été annoncées, et vous en serez les premiers informés à cette page.

En décembre, les usagers des grandes lignes (TGV, Intercités), des moyennes lignes (TER) tout comme des plus petites lignes sur le réseau Île-de-France (Transilien et RER gérés par la SNCF) pourraient s'attendre à de fortes perturbations à partir du 11 décembre dès 19 heures, mais on ne sait pas pour combien de temps.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Où suivre les prévisions de trafic de la SNCF ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.