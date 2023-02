"Grève SNCF : des perturbations limitées ce jeudi 16 février"

GREVE SNCF. Ce jeudi 16 février 2023, les perturbations liées à la mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF concernent essentiellement les TER, Intercités, RER et Transiliens d'Île-de-France. Consultez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 16 février 2023 à 7h34] Ce jeudi 16 février 2023, une cinquième journée de grève contre la réforme des retraites perturbe à nouveau le réseau de la SNCF, mais dans une moindre mesure par rapport aux précédentes mobilisations. La direction de la SNCF annonce 4 TGV sur 5 en circulation et 1 Intercités sur 2. En pleines vacances d'hiver, les voyageurs ont déjà été informés de l'annulation ou du maintien de ces trains longue distance par mail ou SMS.

Concernant les Transiliens, les usagers doivent prévoir en moyenne 2 trains sur 3, tandis que sur le TER, seulement un train sur deux est en circulation. Sur les lignes des RER, seul le RER A assure un trafic normal. Les autres branches sont perturbées avec notamment 2 trains sur 3 sur le RER C. Consultez les prévisions de trafic détaillées ci-dessous :

Ce jeudi 16 février 2023, 4 TGV sur 5 circulent en moyenne sur l'ensemble du réseau national, tandis que 2 Ouigo sur 3 sont maintenus. Les trains régionaux sont les plus impactés avec un train sur deux pour les TER et les Intercités. Les prévisions ligne par ligne :

Perturbations TGV : ce jeudi 16 février 2023, prévoir 2 trains sur 3 sur l'axe sud-est et sur les Ouigo et une circulation quasi-normale sur les axes Nord, Est et Atlantique . De province à province, prévoir 2 trains sur 3.

Perturbations TER : 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 16 février. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Perturbations TER : 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 16 février. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Perturbations Intercités : 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 16 février. Intercités de nuit : pas de circulation dans la nuit de mercredi à jeudi !

Perturbations RER B : ce jeudi 16 février, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. Prévoir 1 train sur 2 toute la journée entre Gare du Nord et Mitry Claye et Aéroport Charles de Gaulle 2 jusqu'à 22h45 (fermeture pour travaux). Prévoir 2 trains sur 3 toute la journée entre Gare du Nord et Robinson et Saint-Rémy lès Chevreuse. L'interconnexion est maintenue à Gare du Nord.

Perturbations RER D : 1 train sur 2 en moyenne ce jeudi 16 février.

Perturbations RER E : trafic perturbé sur les axes Haussmann St-Lazare-Chelles Gournay et Haussmann St-Lazare-Villiers sur Marne, des suppressions de trains à prévoir. Trafic normal en revanche entre Haussmann St-Lazare - Tournan ce jeudi 16 février.

Perturbations Transilien : 4 trains sur 5 sur la ligne H, 2 trains sur 3 sur la ligne J, 1 train sur 2 sur les lignes K et N, 2 trains sur 3 sur la ligne L. Le trafic de la ligne R est fortement perturbé à raison d'1 train sur 2, avec des bus de remplacement entre Melun et Montereau via Héricy. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : trafic quasi normal sur l'Eurostar et le Thalys et 1 Lyria sur 2 ce jeudi 16 février. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit un trafic quasi normal.

Via un communiqué publié le 10 février, "les organisations syndicales CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots réaffirment leur engagement total, et celui des cheminots, dans le mouvement social d'ampleur qui s'installe durablement dans le pays" en participant "massivement aux manifestations" et en agissant "par la grève le 16 février 2023 pour élargir, amplifier la mobilisation et préparer les suites nécessaires pour faire tomber cette réforme".

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille ou juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.