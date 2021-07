Grève SNCF : des perturbations Ouigo les 3 et 4 juillet ?

GREVE SNCF - Ce week-end de départ en vacances, la direction de la SNCF assure que les trains ne connaîtront que de très faibles perturbations. En effet, les différents appels à la grève des Ouigo ont été levés. Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 2 juillet 2021 à 14h00] Alors que de nombreux Français vont se rendre dans les gares ce premier week-end des vacances d'été, l'inquiétude règne depuis qu'un appel à la grève des Ouigo, la filiale low-cost de la SNCF, a été lancé en début de semaine par l'Unsa-Ferroviaire, la CFDT-Cheminots, la CGT et Sud-Rail, dénonçant des "conditions de travail dégradées" et une "perte de rémunération liée aux éléments variables de solde".

Il n'en sera finalement rien : jeudi 1er juillet, les syndicats ont levé les différents préavis de grève suite à l'obtention d'une prime pour les contrôleurs. Ces derniers réclamaient une "gratification exceptionnelle" pour reconnaître l'engagement des cheminots Ouigo pendant l'épidémie du Covid-19. La direction de l'entreprise ferroviaire assure ainsi que ce premier week-end des juilletistes ne sera pas perturbé sur les rails.

"Les trains vont circuler, les préavis de grève ont été levés jeudi, notamment pour les Ouigo", a rassuré le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, invité sur RTL ce vendredi 2 juillet. En effet, la SNCF a indiqué à l'AFP qu'elle a pris des "engagements significatifs" auprès des syndicats, "permettant de lever les inquiétudes des agents".

Perturbations Ouigo : la direction de la SNCF indique que le trafic des Ouigo est "quasi normal" ce week-end. "100% des clients Ouigo" sont pris en charge" et chacun a été "contacté individuellement, par email, depuis mercredi soir pour confirmer son voyage".

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RER C et @RER D. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.