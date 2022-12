"Grève SNCF : des préavis déjà déposés à Noël et au Nouvel An"

GREVE SNCF. Une grève des contrôleurs de la SNCF perturbe fortement le trafic des TGV, Intercités et trains internationaux jusqu'à ce dimanche 4 décembre 2022. Des préavis de grève ont déjà été déposés pour les week-ends de Noël et du Nouvel An.

[Mis à jour le 4 décembre 2022 à 16h10] La grève des contrôleurs de la SNCF continue de largement perturber le trafic des TGV et Intercités ce dimanche 4 décembre 2022. En effet, 4 TGV et Intercités sur 10 circulent en moyenne ce dimanche. Les perturbations frappent également le trafic des Ouigo et des trains internationaux. Les TER, Transilien et RER circulent cependant de façon normale. Le trafic devrait reprendre progressivement à partir du lundi 5 décembre, selon les prévisions de l'entreprise ferroviaire. Les voyageurs dont les trajets sont affectés par ce mouvement de grève ont été prévenus par SMS ou par mail. Ils peuvent bénéficier d'un remboursement complet de leur billet, ou bien d'un échange sans frais dans les trains qui ne sont pas touchés par la grève, et ce jusqu'au 8 décembre inclus.

Plus de 80% des contrôleurs de la SNCF sont en grève ce week-end des samedi 3 et dimanche 4 décembre. Un mouvement organisé par les contrôleurs afin d'obtenir un statut similaire à celui des conducteurs de trains, mais aussi une augmentation de salaire. La CGT, Sud-Rail et la CFDT ont tous les trois appelé à une "grève unitaire" mercredi 7 décembre, à l'occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO) de la SNCF qui portent sur les salaires. Ce mouvement ne devrait cependant pas être de même ampleur que celui qui touche le réseau ferroviaire français ce week-end. "Ce sera suivi, mais à un autre niveau que ce week-end", a ainsi indiqué Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail, sur franceinfo. Le délégué syndical estime que le mouvement du 7 décembre ne devrait pas durer plus d'un jour.

Si, d'ici la fin de l'année, les contrôleurs et les syndicats ne parviennent pas à obtenir gain de cause, de nouvelles grèves pourraient frapper le réseau de transport ferroviaire français pendant les fêtes de Noël, une période où de nombreux Français prennent le train. En effet, si le mouvement de grève de ce week-end n'est pas parti des syndicats de la SNCF, mais d'un collectif de contrôleurs, quatre syndicats ont depuis apporté leur soutien au mouvement : Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local. Des informations rapportées par franceinfo.

Les quatre syndicats ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre et du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. Samedi 3 décembre, le ministre des Transports Clément Beaune a néanmoins tenu à relativiser ce scénario de paralysie des transports pour les fêtes de fin d'année. "Je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites", a-t-il ainsi déclaré, en appelant à la "responsabilité collective", selon des propos rapportés par BFMTV. Retrouvez les prévisions de ce dimanche ci-dessous, et ce que l'on sait des prochaines dates de grève.

Les TGV et Intercités sont très perturbés jusqu'à dimanche inclus, avec 60% des trains annulés. Les TER, RER et Transiliens ne sont pas concernés par cette grève des contrôleurs de la SNCF. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations TGV : du 3 au 4 décembre 2022, prévoir 1 train sur 4 sur les Ouigo et les TGV Atlantique, 1 train sur 3 sur les TGV Est et Sud-Est et 1 train sur 2 sur les TGV Nord.

: du 3 au 4 décembre 2022, prévoir 1 train sur 4 sur les Ouigo et les TGV Atlantique, 1 train sur 3 sur les TGV Est et Sud-Est et 1 train sur 2 sur les TGV Nord. Perturbations Intercités : du 3 au 4 décembre 2022, 1 Intercités sur 2 est en circulation et aucun train de nuit ne roule. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: du 3 au 4 décembre 2022, 1 Intercités sur 2 est en circulation et aucun train de nuit ne roule. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations trains internationaux : du 3 au 4 décembre 2022, aucun train en circulation sur la liaison France-Espagne, 1 train sur 3 sur les liaisons France-Italie et France-Suisse, 1 train sur 2 sur la liaison France-Allemagne. Trafic normal sur l'Eurostar et le Thalys.

Perturbations TER : certaines régions souffrent de perturbations qui ne sont pas liées à cette grève. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: certaines régions souffrent de perturbations qui ne sont pas liées à cette grève. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations RER : aucune perturbation annoncée.

: aucune perturbation annoncée. Perturbations Transilien: aucune perturbation annoncée. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Les contrôleurs demandent l'augmentation des salaires, une amélioration du déroulé des carrières et une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction. Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail, invité sur Europe 1 jeudi 1er décembre, a dénoncé les conditions d'emploi à la SNCF, où les démissions augmentent. "Si la soupe est si bonne, les gens ne partiraient pas", a-t-il fustigé. Alors qu'ils pratiquent un métier pénible, ils sont pourtant la vitrine de la SNCF auprès des voyageurs. La direction de SNCF Voyageurs regrette de son côté une grève maintenue "alors que des mesures concrètes et importantes ont été proposées aux organisations syndicales à l'issue de plusieurs semaines de négociations".

Fait rare à la SNCF : les syndicats ne sont pas à l'origine du mouvement de grève des contrôleurs. "Ce mouvement ne part pas de syndicats, mais d'un collectif de contrôleurs créé de façon spontanée", a ainsi indiqué Rénald Szpitalnik, élu du syndicat SUD-Rail et contrôleur à la gare de Lyon à Paris, lors d'un entretien pour Ouest-France. L'Unsa, SUD-Rail, la CFDT et FO en local ont ensuite apporté leur soutien au mouvement. Cette grève des contrôleurs intervient juste avant les prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO) avec la direction de la SNCF, mercredi 7 décembre. La CGT, SUD-Rail et la CFDT ont déjà appelé à une "grève unitaire" ce jour-là, comme le rapporte franceinfo. Interrogé par le média, Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail, estime cependant que ce mouvement ne devrait pas durer plus d'un jour, et qu'il sera suivi à un niveau moindre que ce week-end.

L'inquiétude porte surtout sur l'éventualité de nouveaux mouvements de grève pendant les fêtes de fin d'année. L'Unsa, SUD-Rail, la CFDT et FO ont déposé un préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre et du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier. Il s'agit pour les syndicats et les contrôleurs de faire pression sur les dirigeants de la SNCF dans le cadre des négociations. Clément Beaune, ministre des Transports, a tenu à relativiser cette perspective de grèves en fin d'année, samedi 3 décembre. "Je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites", a-t-il ainsi déclaré, selon des propos rapportés par BFMTV. Clément Beaune en a par ailleurs appelé à la "responsabilité collective" pour éviter de nouvelles grèves à la fin d'année, estimant qu'il "doit y avoir une discussion". Et il va bien y avoir une discussion, puisque les syndicats SUD-Rail et CFDT ont annoncé via un communiqué la tenue d'une "table ronde spécifique le jeudi 8 décembre" sur la situation des contrôleurs.