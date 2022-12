"Grève SNCF : des préavis déposés tous les week-end des vacances de Noël"

GREVE SNCF. Après les récentes mobilisations, de nouvelles grèves pourraient frapper le réseau des TGV, Intercités, TER et Transilien pendant les trois week-ends des vacances scolaires de Noël.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 13h39] Après les grèves massives des contrôleurs du week-end dernier et la récente mobilisation de ce mercredi, les syndicats de la SNCF se préparent à de nouvelles journées de grève s'ils ne parviennent pas à obtenir gain de cause. L'enjeu des négociations avec la direction de la SNCF est l'augmentation conséquente des salaires pour l'année 2023.

Après les chefs de bord, les aiguilleurs ont déposé un préavis de grève, sur la période du jeudi 15 au lundi 19 décembre 2022, qui tombe le premier week-end des vacances scolaires de Noël. Ils souffrent d'un salaire trop bas et d'un sous-effectif chronique. Ils seront reçus ce vendredi par la direction.

Quatre syndicats, Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local, ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022 et du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. Samedi 3 décembre, le ministre des Transports Clément Beaune a néanmoins tenu à relativiser ce scénario de paralysie des transports pour les fêtes de fin d'année. "Je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites", a-t-il ainsi déclaré, en appelant à la "responsabilité collective", selon des propos rapportés par BFMTV. "La semaine est décisive", a annoncé la secrétaire national à la CFDT-cheminots Sabine Le Toquin. "On saura si Noël est en danger ou pas. La balle est dans le camp de l'entreprise".