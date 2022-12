"Grève SNCF : des TGV et TER perturbés ce week-end, les prévisions"

GREVE SNCF. Un mouvement de grève touchant l'axe Atlantique va perturber la circulation de certains TGV et TER tout au long du week-end du Nouvel An. Voici les prévisions.

Les Français devaient être épargnés d'une grève à la SNCF pour le Nouvel An, tous n'auront finalement pas cette chance. Des perturbations sont en effet à prévoir en Aquitaine, à compter du vendredi 30 décembre 2022 et jusqu'au lundi 2 janvier 2023. Il s'agit cette fois d'un mouvement social initié par les aiguilleurs de Bordeaux et sa région, impactant ainsi la ligne à grande vitesse Atlantique. Quelques difficultés de circulation sont donc à prévoir sur cet axe desservant l'ouest de la France. L'évènement reste très localisé et n'aura pas d'impact sur le reste du pays.

Quelles perturbations prévues ce week-end ?

La SNCF s'est exprimée sur les difficultés que rencontreront certains voyageurs au cours du week-end de la Saint-Sylvestre. Les perturbations seront à priori minimes :

TGV Atlantique : 1 train supprimé sur 10

: 1 train supprimé sur 10 TER : 1 à 2 TER sur 10 supprimés, la SNCF indique de se renseigner sur le site TER Nouvelle-Aquitaine

Par ailleurs, France Bleu Gironde annonce qu'aucun TER n'arrivera ou partira de la gare de Bordeaux Saint-Jean samedi 31 janvier à partir de 18h45, en raison de la fermeture du poste de commande.

A noter qu'en guise de dédommagement après la suppression des trains lors du week-end de Noël, la direction de la SNCF a annoncé rembourser à 200% tous les usagers dont le TGV, le Ouigo ou l'Intercité a été supprimé durant la grève, qu'ils aient échangé leur billet ou non. Cette compensation prend la forme d'un remboursement du prix du billet ou d'un échange sans frais avec un autre billet non annulé, ainsi que d'un bon d'achat de deux fois la valeur du billet. Selon le type de billet, il s'agit de procéder de la manière suivante pour obtenir son remboursement de 200% :

Billet TGV ou Intercité : la demande de compensation se fait en ligne via ce formulaire . Les billets Eurostar et Thalys sont exclus du dédommagement.

: la demande de compensation se fait en ligne via . Les billets Eurostar et Thalys sont exclus du dédommagement. Billet Ouigo : le remboursement vous sera envoyé automatiquement par mail dans les prochains jours.

: le remboursement vous sera envoyé automatiquement par mail dans les prochains jours. Billet TER : la demande peut se faire auprès du service client de la région concernée via la rubrique "Services & Contacts" du site.

Comment savoir si mon train est supprimé en raison de la grève SNCF ?