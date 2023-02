"Grève SNCF : encore des perturbations ce jeudi 16 février ?"

TRAFIC SNCF. Ce jeudi 16 février sera une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF. Comment savoir si mon train est annulé ? Quand connaître les perturbations ?

[Mis à jour le 13 février 2023 à 15h04] L’intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février 2023. Les quatre principaux syndicats représentatifs à la SNCF que sont la CGT Cheminots, SUD Rail, la CFDT Cheminots et l'UNSA Ferroviaire ont décidé de se joindre au mouvement.

De fortes perturbations sont-elles à prévoir jeudi sur les grandes, moyennes et petites lignes de la SNCF ? Les prévisions de trafic seront communiquées 48 heures avant le début de la grève. Les voyageurs qui doivent prendre un TGV ou un Intercités ce jeudi seront informés par l'annulation ou le maintien de leur train par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais ou être remboursé intégralement.

Via un communiqué publié le 10 février, "les organisations syndicales CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots réaffirment leur engagement total, et celui des cheminots, dans le mouvement social d'ampleur qui s'installe durablement dans le pays" en participant "massivement aux manifestations" et en agissant "par la grève le 16 février 2023 pour élargir, amplifier la mobilisation et préparer les suites nécessaires pour faire tomber cette réforme".

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.