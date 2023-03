Grève SNCF : encore des perturbations ce vendredi 17 mars ?

GREVE SNCF 17 MARS. La SNCF annonce une amélioration progressive du trafic des trains ce vendredi 17 mars, même si le mouvement de grève continue. TGV, TER, Intercités, RER, Transiliens... Découvrez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 16 mars 2023 à 13h51] La grève reconductible contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Même si le taux de gréviste est en baisse, 43% des conducteurs de trains sont toujours en grève au niveau national. Des perturbations sont toujours à prévoir sur les lignes opérées par le réseau de la SNCF bien que "les prévisions devraient continuer de s'améliorer légèrement pour le vendredi 17 mars".

Aujourd'hui, la compagnie ferroviaire a annoncé deux TGV Inoui et Ouigo sur trois, trois Intercités sur cinq, aucun train de nuit et un TER sur deux en moyenne. En région Occitanie, la situation est particulièrement perturbée avec à peine un tiers des trajets assuré, le reste en bus. En Île-de-France, les lignes D et R restent les plus perturbées avec deux trains sur cinq. Trois trains sur quatre circulent sur les lignes A, E et P, deux sur trois pour les lignes C, H, J, L et N. Le trafic est normal sur les lignes K, U, T4, T11 et T13.

La direction de la SNCF a annoncé que "les prévisions devraient continuer de s'améliorer légèrement pour le vendredi 17 mars" et le site du Transilien a néanmoins souligné que les circulations restaient "perturbées le vendredi 17 mars" sur les lignes de banlieue parisienne.

La grève à la SNCF s'étiole peu à peu avec un trafic moyennement perturbé sur toutes les lignes. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF ce 16 mars :

Perturbations TGV : 2 TGV Inoui et Ouigo sur 3 sont prévus ce jeudi. Les voyageurs TGV concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

Perturbations TER : 1 TER sur 2 en moyenne ce 16 mars. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. "Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions", précise la SNCF.

Perturbations Intercités : 3 intercités sur 5 de jour ce jeudi, aucun de nuit. Les voyageurs concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

Perturbations RER :

RER A : 3 trains sur 4. Interconnexion maintenue en gare de Nanterre Préfecture.

RER B : 1 train sur 2 entre Gare du Nord et Mitry-Claye/ Aéroport Charles de Gaulle 2 jusqu'à 22h45. Interconnexion maintenue en gare de Paris Nord.

RER C : 2 trains sur 3.

RER D : 2 trains sur 5 en moyenne. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares. Les trains circulent entre Châtelet-les-Halles et Creil, entre Paris Gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et seulement en heures de pointes entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes.

RER E : 3 trains sur 4.

Perturbations Transilien : Dans le détail ligne par ligne pour ce jeudi 16 mars 2023 :

Ligne H : 2 trains sur 3.

Ligne J : 2 trains sur 3.

Ligne K : service normal.

Ligne L : 2 trains sur 3.

Ligne N : 1 train sur 2.

Ligne P : 3 trains sur 4. 1 train sur 2 sur l'axe Meaux La Ferté-Milon. Service normal sur l'axe Esbly Crécy-la-Chapelle.

Ligne R : 2 trains sur 5. Les trains circulent entre Paris Lyon et Montargis/Montereau via Moret. Aucun train entre Melun et Montereau via Héricy (pas de bus).

Ligne U : service normal.

Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : l'info trafic n'a pas été communiquée.

Pour les usagers des transports en commun en Île-de-France, consulter ci-dessous les prévisions de circulation pour cette journée du jeudi 16 mars :

