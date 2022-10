Grève SNCF : la CGT appelle à la grève mardi 18 octobre 2022

GREVE SNCF. La CGT-Cheminots, premier syndicat représentatif à la SNCF, a appelé à faire grève mardi 18 octobre, afin de réclamer une hausse des salaires et de protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie.

[Mis à jour le 13 octobre à 17h04] Mardi 18 octobre 2022 sera une journée noire pour les usagers sur les rails, à la veille des grands départs en vacances scolaires de la Toussaint. Le premier syndicat représentatif de la SNCF appelle à la grève pour réclamer une hausse des salaires face à l'inflation : "Nous ne lâcherons pas sur l'indispensable augmentation générale des salaires et des pensions ! La situation économique, couplée à une politique salariale désastreuse à la SNCF depuis des années, ne peut plus durer !" expliquait la CGT-Cheminots dans un communiqué publié le 10 octobre.

Mais le premier syndicat de la SNCF compte également protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie, solidaire des salariés des raffineries en grève. "Nous demandons aux syndicats d'organiser des assemblées générales de site le 18 et nous ne nous interdisons aucun scénario pour la conduite de l'action", a annoncé à l'AFP Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots.

Le syndicat CGT-Cheminots a appelé à la grève des cheminots mardi 18 octobre 2022 pour réclamer l'ouverture de négociation avec la direction de la SNCF sur les augmentations de salaires et les embauches dans les sociétés de transport. La CGT-Cheminots appelle également "à participer massivement aux manifestations en territoires ce jour-là" pour protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Par ailleurs, la RATP, le réseau des transports à Paris, se joint également au mouvement :

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.