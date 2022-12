"Grève SNCF : les perturbations attendues ce week-end de Noël"

GREVE SNCF. Les contrôleurs de la SNCF, qui ont déposé des préavis de grève pour les week-end de Noël et du Nouvel An, ont décidé de maintenir ces mobilisations. A quelles perturbations faut-il s'attendre ?

[Mis à jour le 19 décembre 2022 à 14h25] Alors que les familles s'apprêtent à se réunir pour les fêtes de fin d'année, deux grèves SNCF se préparent pour les week-end de Noël du 23 au 26 décembre et du Nouvel An du 30 décembre au 2 janvier. L'intersyndicale (CGT, CFDT Cheminots et Sud Rail) l'a confirmé ce lundi via un communiqué diffusé par SUD-Rail, n'acceptant finalement pas les propositions de la direction de l'entreprise ferroviaire qui aurait proposé une indemnité supplémentaire de 600 € brut par an, une prime de travail augmentée et également de passer à 2 contrôleurs par rame de TGV d'ici 3 ans en cas de levée des préavis de grève.

Mais si les préavis sont maintenus, le collectif des contrôleurs, dit "collectif national ASCT" (CNA) a décidé de conserver ce préavis de grève sans pour autant appeler à cesser le travail. Si les contrôleurs sont divisés, ceux qui souhaitent se mettre en grève ont jusqu'à ce mercredi soir pour en informer la direction. Ainsi, l'entreprise ferroviaire sera en mesure de communiquer les perturbations de trafic à partir de ce jeudi 22 décembre. Quelles perturbations sont attendues ce week-end de Noël en raison d'une grève à la SNCF ? Les perturbations de trafic ne sont pas encore connues et le seront officiellement jeudi 22 décembre 2022 concernant la grève du 23 au 26 décembre, qui tombe le week-end de Noël. Mais ce que l'on sait, c'est que le mouvement devrait principalement toucher les TGV car c'est sur ces lignes que les contrôleurs sont les plus mécontents. Pour Christophe Fargallo, contrôleur SNCF et membre du syndicat Sud-Rail, si les contrôleurs n'ont "pas l'intention de déranger le grand public pour cette période de Noël", il estime qu'il y aura "une grand majorité des contrôleurs qui vont faire grève". Pour pallier aux perturbations, "la direction va remplacer le contrôleur par un cadre volontaire qui aura eu un formation succincte. Oui, les trains roulent, mais au niveau de la sécurité dans les trains, ça ne va pas être la même chose", a-t-il annoncé sur RMC.

Quatre syndicats, Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local, ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022 et du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. Le secrétaire général de la CFDT Cheminots Thomas Cavel "attend une prise de conscience de la direction sur la condition spécifique des contrôleurs", pour qui les conditions de travail se sont dégradées.