Grève SNCF : le trafic des TGV de l'axe sud-ouest perturbé le 18 février

GREVE SNCF. Ce vendredi 18 février 2022, le trafic des TGV, Ouigo et Intercités de l'axe Nouvelle-Aquitaine sera très perturbé en raison d'une grève des aiguilleurs. Les TER du sud-ouest ne seront pas non plus épargnés ce jeudi soir. Les prévisions.

[Mis à jour le 17 février 2022 à 07h30] Vendredi 18 février, la circulation des TGV, Ouigo et Intercités sera fortement perturbée en Nouvelle-Aquitaine toute la journée en raison d'une grève des aiguilleurs qui revendiquent des meilleures conditions de travail et rémunération et plus d'effectifs. "Les circulations des TGV Inoui et Ouigo seront interrompues le vendredi matin mais seront assurées toute l'après-midi et soirée pour les départs jusqu'à 20h", détaille la SNCF dans un communiqué, tandis que "les circulations seront interrompues sur la branche La Rochelle. Angoulême et Libourne ne seront pas desservies."

Dès jeudi à 20h30 jusqu'à samedi matin, les TER ne circuleront plus au départ ou à l'arrivée de Bordeaux et de grosses perturbations sont prévues le vendredi. Consultez toutes les perturbations ligne par ligne.

Perturbations TGV : la SNCF annonce un trafic perturbé sur les TGV Inoui et Ouigo au sud de Tours de et vers la région Nouvelle-Aquitaine et Toulouse. "Les circulations des TGV Inoui et Ouigo seront interrompues le vendredi matin mais seront assurées toute l'après-midi et soirée pour les départs jusqu'à 20h", détaille la SNCF dans un communiqué. Les "circulations seront interrompues sur la branche La Rochelle. Angoulême et Libourne ne seront pas desservies."

: la SNCF annonce un trafic perturbé sur les TGV Inoui et Ouigo au sud de Tours de et vers la région Nouvelle-Aquitaine et Toulouse. "Les circulations des TGV Inoui et Ouigo seront interrompues le vendredi matin mais seront assurées toute l'après-midi et soirée pour les départs jusqu'à 20h", détaille la SNCF dans un communiqué. Les "circulations seront interrompues sur la branche La Rochelle. Angoulême et Libourne ne seront pas desservies." Perturbations TER : trafic interrompu jeudi 17 février à partir de 20h30 au départ et à l'arrivée de Bordeaux. 25% du trafic assuré vendredi 18 février essentiellement sur le Limousin et le Sud-Aquitain. Aucun trafic en Poitou-Charentes et sur l'étoile de Bordeaux. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Un mouvement social régional des aiguilleurs perturbera fortement le réseau #TERNA à partir de jeudi 17/02 au soir jusqu'à samedi 19 matin.

Aucun #TER ne circulera sur certains axes pic.twitter.com/eSyFdb4qMf — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) February 16, 2022

Perturbations Intercités : la SNCF annonce un trafic perturbé sur les Intercités au sud de Tours de et vers la région Nouvelle-Aquitaine et Toulouse le vendredi 18 février. Trafic interrompu sur l'axe Nantes-Bordeaux, 1 train sur 3 sur l'axe Bordeaux-Marseille, dont 2 restreints de Toulouse à Marseille, et 2 trains sur 3 sur l'axe Toulouse-Hendaye. Un aller-retour supprimé sur la ligne Paris-Cahors. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.