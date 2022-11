"Grève SNCF : le trafic des trains perturbé ? Toutes les prévisions"

GREVE SNCF. Les transports devraient être perturbés, ce jeudi 10 novembre 2022. La raison ? Un appel à la grève qui va engendrer une mobilisation générale et nationale. Si les RER, Transiliens et le T4 sont annoncés perturbés à Paris, il n'en est rien des trains nationaux.

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 21h53] Alerte perturbation dans les transports ! Ce jeudi 10 novembre, la CGT-Cheminots se joint à la quatrième grève interprofessionnelle et générale, s'opposant notamment à la réforme des retraites. Toutefois, seule la fédération CGT sera présente, les autres syndicats de l'entreprise ferroviaire que sont l'Unsa, SUD-Rail et la CDFT, ne se sont pas joints à l'appel national. Ainsi, les perturbations annoncées sur les trains de la SNCF sont de bien moins grande ampleur. Si vous avez un train à prendre, il devrait donc bien partir ce jeudi, contrairement aux usagers de la RATP qui vont rencontrer bien plus de difficultés.

Du côté des prévisions de trafic, le site du Transilien en Île-de-France a annoncé pour le moment que seul les RER A, RER B et RER C seront perturbés, ainsi que le trafic de la ligne N du Transilien à raison de 2 trains sur 3. Le T4 à Paris, unique tramway géré par la SNCF, sera également perturbé. Du côté des trains nationaux, le trafic sera normal sur les lignes TGV et légèrement perturbé sur les lignes Intercités. Si ces trains de longue distance sont supprimés, les passagers ont déjà été alertés par mail ou par texto. Les prévisions sont moins certaines sur les TER, avec en moyenne 9 TER sur 10 en circulation, mais avec des disparités en fonction des régions. Découvrez les prévisions détaillées ci-dessous.

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 10 novembre 2022 ?

Ce jeudi 10 novembre 2022, les TGV sont épargnés par la grève tandis que les Intercités et TER sont légèrement perturbés, avec des disparités en fonction des régions. En Île-de-France, les lignes des Transilien et RER sont perturbées, tout comme le T4. Consultez les prévisions détaillées ligne par ligne ci-dessous :

La RATP s'est joint à cette quatrième journée de grève interprofessionnelle du 10 novembre. De fortes perturbations sont prévues dans les transports parisiens. Consultez les prévisions du trafic RATP ci-dessous :

Comment savoir si mon train est annulé ?