Grève SNCF : les lignes J et L du Transilien perturbées dès jeudi, et les RER ?

GREVE SNCF. De jeudi 23 à vendredi 24 juin 2022, jour de la finale du Top 14 de rugby, un mouvement social va impacter les lignes L et J du Transilien et possiblement les RER. Voici les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 21 juin 2022 à 19h44] Pour protester contre les changements de planning incessants des cheminots en raison des travaux de l'été, une grève locale à la SNCF va impacter pour le moment le trafic des lignes J et L du Transilien de jeudi 23 à vendredi 24 juin 2022. Dans l'ensemble, sur ces deux lignes, "prévoir 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et "prévoir 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses", annonce le site du Transilien. Cette grève va intervenir le jour de la finale du Top 14 de rugby entre Castres et Montpellier organisée au Stade de France, à Saint-Denis dans le 93.

Grève SNCF jeudi sur Saint Lazare

Les horaires viennent darriver pour #ligneL : ce sera extrêmement perturbé avec environ 1 tiers des trains en circulation.

Jusquà 1h30 dattente sur lance Versailles en journée, jusquà 24 sur L Nord en heure de pointe. — Plus de Trains (@Plusdetrains) June 21, 2022

L'association Plus de Trains anticipe jeudi "jusqu'à 1h30 d'attente sur Versailles en journée, jusqu'à 24 minutes au nord la ligne L en heure de pointe. Sur la ligne J jusqu'à 1h15 d'attente sur l'axe Ermont en journée, peu de trains en heure de pointe sur la grande couronne notamment l'axe Mantes-Poissy". Si les prévisions de trafic seront officiellement annoncées 72 heures avant la grève de la SNCF, l'ensemble des syndicats appellent déjà à une mobilisation plus large sur les lignes A, B, C et D du RER qui desservent le Stade de France, ainsi que sur les autres lignes du Transilien. Affaire à suivre ici dans quelques heures...