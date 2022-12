"Grève SNCF : les perturbations à Noël, le formulaire en ligne, les dernières infos"

GREVE SNCF. Ce week-end de Noël du vendredi 23 au dimanche 25 décembre 2022, une mobilisation des contrôleurs impacte le trafic des TGV, Intercités et TER. Les passagers dont le train a été supprimé peuvent réclamer un remboursement de 200%. Quelle est la marche à suivre ?

19:03 - Quelles perturbations sur les axes internationaux ce week-end ? Si le trafic sera "quasi normal" sur l'Eurostar et le Thalys samedi 24 décembre et dimanche 25 décembre, des perturbations sont cependant annoncées sur les autres axes internationaux. Dans le détail, trois trains Lyria sur quatre circuleront, deux TGV sur trois entre l'Italie à la France et un sur deux entre l'Espagne et l'Hexagone. Le trafic sera en revanche normal en direction de l'Allemagne. 18:41 - Quid de l'impact de la grève SNCF sur les Intercités ce week-end de Noël ? Pour la journée de vendredi, un trafic normal est annoncé côté Intercités. Il n'en sera cependant pas de même pour les journées de samedi 24 et dimanche 25 décembre. Trois trains sur quatre circuleront en effet ces jours-là. De plus, aucun ne devrait rouler "la nuit du 24 au 25 décembre", a également indiqué mercredi soir la SNCF. 18:12 - Les syndicats de cheminots reçus par la direction Alors que se profile un week-end de grève SNCF particulièrement compliqué pour les voyageurs du rail, des sources syndicales ont fait savoir que les syndicats de cheminots étaient reçus par la direction depuis 18h ce jeudi. 17:57 - Quelles prévisions dans le détail pour les journées de samedi et dimanche ? Si en moyenne la SNCF prévoit deux TGV sur cinq annulés, dans le détail, sur l'axe Est, les usagers du rail pourront compter sur trois trains sur cinq, a fait savoir la société ferroviaire dans son communiqué. Mêmes prévisions pour l'axe Sud-Est. En revanche, la situation sera plus tendue sur l'axe Nord et l'axe Atlantique, ainsi que pour les TGV province-province, avec un train sur deux en circulation. Enfin, deux Ouigo sur trois seront en circulation les samedi 24 et dimanche 25 décembre. 17:38 - Deux TGV sur cinq annulés samedi et dimanche Les prévisions de la SNCF se dégraderont bel et bien "légèrement" pour les journées de samedi et dimanche. Mercredi soir, la SNCF a indiqué que deux trains sur cinq (40%) seront annulés les 24 et 25 décembre contre un sur trois vendredi (33% environ). 17:27 - Ce détail important si vous souhaitez bénéficier du remboursement ou de l'échange sans frais de votre billet Sur Twitter, la SNCF a précisé dans un message un détail important qui aura sûrement paru évident pour certains, mais pas forcément pour tout le monde non plus... "Pour bénéficier du remboursement ou échange sans frais, les clients doivent en faire la demande avant le départ du train", est-il précisé. 17:25 - Où trouver le formulaire en ligne pour se faire rembourser son billet de TGV ou Intercités ? La SNCF a annoncé que tout TGV Inoui ou Intercités supprimé durant cette grève du 23 au 26 décembre 2022 serait remboursé à hauteur de 200%. Si du côté des Ouigo, la démarche est automatique par bon d'achat envoyé par mail, du côté des TGV et Intercités, il s'agit d'effectuer sa demande de compensation via ce formulaire en ligne. Nota bene : aucune compensation financière ne peut être délivrée en gare ou boutique ! 17:13 - Y a-t-il des perturbations prévues côté TER les 24 et 25 décembre ? La SNCF a annoncé qu'un TER sur deux en moyenne serait impacté par la grève vendredi. La situation devrait toutefois s'améliorer dès samedi. Seules "quelques perturbations" sont attendues localement, a fait savoir mercredi soir la société ferroviaire à propos des journées de samedi et dimanche. 17:03 - Comment la SNCF va-t-elle dédommager ses clients Ouigo ? Sur le site Ouigo, il est indiqué que le "dédommagement complémentaire de 200% du montant de votre billet (hors options) parviendra également par email de manière automatique, dans les prochains jours". Sans action de la part de l'usager avant 23h30, la veille du voyage, "votre billet sera automatiquement annulé et un bon d'achat recréditable sur votre compte bancaire vous sera alors adressé". 16:57 - Comment se faire rembourser son billet de TER ? Les billets achetés sur le site internet TER sont remboursables sans frais jusqu'à la veille du départ. Le remboursement des billets digitaux se fait exclusivement en ligne, via le formulaire de réclamation disponible sur votre site TER, rubrique : "Aide et contacts". Exemple ici sur la page TER des Pays de la Loire. Pour les achats réalisés au guichet SNCF, sur les Distributeurs automatiques SNCF d’une gare, ou par téléphone au 0 800 210 800 : les remboursements s’effectuent au guichet de la gare ou par voie postale, également sans frais jusqu'à la veille du départ. 16:38 - Quels axes sont les plus perturbés ce week-end ? Le plan de transport est légèrement dégradé ce week-end par rapport à la journée de demain avec 3 TGV sur 5 supprimés. Les axes Atlantique et Nord sont les plus touchés avec seulement 1 TGV sur 2 ce week-end. 16:18 - Une grève des Eurostar lundi 26 décembre Les lignes Paris-Londres des Eurostar seront en grève ce lundi 26 décembre 2022, en raison d'une autre grève des cheminots britanniques. Conséquence, tous les Eurostar sont supprimés le 26 décembre 2022 et des perturbations devraient avoir lieu ce week-end. 15:54 - La CFDT ne soutient pas le mouvement de grève "La CFDT ne soutient pas ce mouvement de grève", a annoncé le patron du syndicat Laurent Berger, sur BFM TV. "Il faut au moins sauver le week-end du Nouvel an". 15:31 - Le gouvernement demande aux grévistes "de renoncer" et "d'entendre la demande légitime des Français" Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a demandé aux agents de la SNCF "qui ont annoncé vouloir faire grève" d'y "renoncer" et "d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions", à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi midi. 15:10 - Une grève fort coûteuse Cette grève à la SNCF qui tombe très mal va faire perdre "sans doute une centaine de millions d'euro" à la SNCF, a annoncé le ministre des transports Clément Beaune. Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a annoncé débourser "plusieurs dizaines de millions d'euros" pour offrir 200% de remboursement aux passagers des trains supprimés. 14:55 - Le week-end du Nouvel An est-il menacé ? Pour rappel, un autre préavis court le week-end du Nouvel An, du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023. Il y aura "forcément" des trains annulés, a estimé le secrétaire général du syndicat Unsa-Ferroviaire sur France Info. Pourtant sur RTL, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou assure qu'"il est encore possible d'éviter que le week-end du jour de l'An soit gâché". 14:30 - Le remboursement à 200% valable même pour les billets échangés ! Que votre train supprimé soit un TGV, un Ouigo ou Intercité, vous pouvez bénéficier d'un bon d'achat (disponible prochainement) que votre trajet ait été non échangeable et non remboursable ou que vous l'ayez déjà échangé ! 13:45 - "C’est le 15e mouvement qui affecte le mois de décembre depuis 2003" Dans Apolline Matin mercredi sur RMC, le président de la Fédération européenne des voyageurs Michel Quidort a dénoncé cette nouvelle grève à la SNCF : "c’est le 15e mouvement qui affecte le mois de décembre depuis 2003, ça devient une litanie insupportable". "On a un collectif de contrôleurs autonome, hors syndicats, qui négocie avec la direction de la SNCF, mais par syndicats interposés… On n’a jamais vu ça. Pour le voyageur, cela induit le stress inévitable, les vacances gâchées, le fait de devoir se reporter avec des coûts supplémentaires sur la voiture, le car, l’avion..."

200 000 voyageurs, soit un voyageur sur quatre, ne vont pas pouvoir prendre leur train (TGV ou Intercités) ce week-end du jeudi 22 décembre à 20 heures jusqu'au lundi 26 décembre à 8 heures en raison d'une grève nationale des contrôleurs de la SNCF. Ces derniers demandent l'augmentation des salaires, une amélioration du déroulé des carrières et une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction. Cette grève des contrôleurs impacte principalement les lignes à grande vitesse TGV, où les chefs de bord sont les plus mécontents.

En moyenne, 3 TGV sur 5 sont en circulation ce week-end, avec des disparités selon les régions. Les voyageurs à destination de l'Est du pays font partie des moins touchés par ce mouvement puisque 3 trains sur 4 circulent sur cet axe. En revanche, les axes Nord et Atlantique sont les plus perturbés, à raison d'1 TGV sur 2 en circulation. Les usagers dont le TGV est annulé sont avertis par SMS ou par mail, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation.

Les TER sont impactés localement durant cette grève du week-end de Noël. Contrairement aux usagers des TGV, les usagers des TER ne sont pas avertis personnellement. Il faut vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Si les Intercités ne sont pas touchés par la grève ce vendredi 23 décembre, ils le seront dès le samedi 24 décembre et pour tout le week-end, à raison de 3 Intercités de jour sur 4. De plus, aucun Intercité de nuit ne devrait rouler dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Les usagers dont l'Intercité est annulé sont avertis par SMS ou par mail, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation.

Les trains à grande vitesse à destination de l'Allemagne ne sont pas concernés par cette grève. La situation se complique en revanche sur la ligne à grande vitesse entre la France et l'Espagne où seul 1 train sur 2 est maintenu. Entre la France et l'Italie, il faut compter 2 trains sur 3 en moyenne. Sur les TGV Lyria qui assurent la desserte de la Suisse, il faut compter 3 trains sur 4. Enfin, du côté des Eurostar, quelques légères perturbations sont à signaler le week-end mais la situation va réellement se gâter lundi 26 décembre : une grève des cheminots anglais interrompt totalement le trafic du Paris-Londres toute la journée.

Ce vendredi 23 décembre 2022, 2 TGV sur 3 et 3 Ouigo sur 4 sont en circulation. Dans le détail, sur l'axe Nord : 1 train sur 2 en circulation (l'axe Paris-Lille assure un trafic normal). Sur l'axe Est : 3 trains sur 4 en circulation. Sur les axes Atlantique et Sud-Est : 2 trains sur 3 en circulation. Si le trafic est normal sur les Intercités, 1 TER sur 2 est en circulation en moyenne ce vendredi 23 décembre 2022. Plus d'informations sur le site des TER.

Samedi 24 décembre et dimanche 25 décembre, 3 TGV sur 5 circuleront en moyenne et 2 Ouigo sur 3. Sur les axes Est et Sud-Est : 3 trains sur 5 en circulation. Sur les axes Nord, Atlantique et les TGV province-province : 1 train sur 2. Du côté des Intercités, seuls 3 trains sur 4 circuleront samedi 24 et dimanche 25 décembre. Aucun Intercité de nuit ne devrait rouler "la nuit du 24 au 25 décembre", a fait savoir la SNCF. Sur l'axe international, le trafic sera "quasi normal" sur l'Eurostar et le Thalys. A contrario, des perturbations sont attendues sur les autres axes internationaux : 3 trains Lyria sur 4 circuleront, 2 TGV sur 3 entre l'Italie à la France, et 1 sur 2 entre l'Espagne et l'Hexagone. Le trafic sera cependant normal en direction de l'Allemagne. Enfin, "quelques perturbations" sont attendues localement sur les TER.

La grève des contrôleurs se termine à 8 heures du matin lundi. Le trafic des TGV, Intercités, TER et trains internationaux devrait revenir à la normale à l'exception des lignes Paris-Londres des Eurostar en raison d'une autre grève des cheminots britanniques. Conséquence, tous les Eurostar sont supprimés le 26 décembre 2022.

En guise de dédommagement, la direction de la SNCF a annoncé rembourser à 200% tous les usagers dont le TGV, le Ouigo ou l'Intercité est supprimé durant la grève, qu'ils aient échangé leur billet ou non. Ce remboursement prend la forme d'un bon d'achat de deux fois la valeur de leur billet. Selon le type de billet, il s'agit de procéder de la manière suivante pour obtenir son remboursement de 200 % :

Billet TGV ou Intercité : la demande de compensation se fait en ligne via ce formulaire . Les billets Eurostar et Thalys sont exclus du dédommagement.

: la demande de compensation se fait en ligne via . Les billets Eurostar et Thalys sont exclus du dédommagement. Billet Ouigo : un bon d'achat vous sera envoyé automatiquement par mail dans les prochains jours, valable sur un prochain voyage dans un délai d'un an.

: un bon d'achat vous sera envoyé automatiquement par mail dans les prochains jours, valable sur un prochain voyage dans un délai d'un an. Billet TER : la demande peut se faire auprès du service client de la région concernée via la rubrique "Services & Contacts" du site.

Comment savoir si mon train est supprimé en raison de la grève SNCF ?