"Grève SNCF : les perturbations de ce mardi, un mouvement reconductible ?"

GREVE SNCF. Ce mardi 18 octobre 2022, TER, Intercités, Transiliens et RER sont impactés par la grève menée par la CGT-RATP. Découvrez les prévisions du trafic et ce que l'on sait de sa possible reconduction.

[Mis à jour le 18 octobre 2022 à 16h33] Les agents de la SNCF se sont mobilisés en cette journée de grève interprofessionnelle pour réclamer une augmentation des salaires, mais aussi apporter un soutien aux grévistes des raffineries et dépôts de carburant qui se sont vu réquisitionner par l'État en pleine pénurie d'essence dans le pays. Selon France Info, la mobilisation pourrait être reconduite dans les gares à la SNCF. Selon le journaliste Paul-Luc Monnier de France Info dépêché sur place, la gare de Lyon a voté "pour la poursuite du mouvement" ce mercredi 19 octobre. Mais chaque gare devra se prononcer cet après-midi : "Selon les premiers relevés de la CGT, ce matin, dans un tiers des cas, la grève va continuer, ce qui fait dire à la direction que la situation devrait néanmoins s'améliorer pour les usagers", a expliqué le journaliste. "Les prévisions détaillées seront dévoilées à 17 heures, cet après-midi", a-t-il ajouté.

La grève à la SNCF de ce mardi 18 octobre impacte tout particulièrement les trains régionaux, avec un train sur deux en circulation pour les TER et les Intercités, mais avec des disparités selon les régions. En effet, les TER de la région Grand Est et de la région Nouvelle-Aquitaine sont particulièrement impactés par cette grève, avec deux trains sur cinq en circulation en moyenne. Dans les Hauts-de-France, un TER sur trois est seulement en circulation. En Île-de-France, Transilien et RER sont tous perturbés, avec un train sur deux, voire un train sur 3 sur certaines lignes, excepté pour la ligne K. Par ailleurs, la découverte d'une bombe de la seconde guerre mondiale sur un chantier d'immeubles de bureaux entre les villes de Bois-Colombes et Courbevoie a amené la SNCF à interrompre le trafic de la ligne L du Transilien jusqu'à environ 19 heures :

Grève SNCF : quelles perturbations ce mardi 18 octobre 2022 ?

Du côté des grandes lignes, les perturbations concernent très peu les TGV, tandis que les TER subissent de fortes perturbations, à raison d'un train sur deux en moyenne sur l'ensemble du réseau régional. Du côté de l'Île-de-France, Transilien et RER gérés par la SNCF sont perturbés jusqu'à la fin du service. Voici les prévisions du trafic du mardi 18 octobre ligne par ligne :

Perturbations TGV : trafic "quasi normal" ce mardi sur les axes Nord, Est et Sud-Est, trafic légèrement perturbé sur l'axe Atlantique et sur le réseau Ouigo. Les voyageurs dont le TGV est annulé ont été prévenus par SMS ou par mail.

: trafic "quasi normal" ce mardi sur les axes Nord, Est et Sud-Est, trafic légèrement perturbé sur l'axe Atlantique et sur le réseau Ouigo. Les voyageurs dont le TGV est annulé ont été prévenus par SMS ou par mail. Perturbations TER : en moyenne, un TER sur deux est en circulation ce mardi 18 octobre 2022. Prévoir 2 trains sur 5 sur les TER des régions Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine . Sur les TER Hauts-de-France , prévoir un TER sur 3 seulement. Sur le TER Normandie , prévoir 2 trains sur 3 sur les lignes suivantes : Paris-Granville, Rouen-Caen, Caen-Alençon-Le Mans-Tours, Caen-Lisieux-Cherbourg, Caen-Granville-Rennes, Lisieux-Trouville et Serqueux-Gisors. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: prévoir un Intercités sur deux en moyenne en circulation ce mardi 18 octobre : 1 train sur 2 pour Paris-Limoges-Toulouse, 3 trains sur 4 sur Paris-Clermont, 1 train sur 4 sur Bordeaux-Marseille, 1 train sur 2 pour Nantes-Bordeaux et aucun train pour la ligne Clermont-Béziers. Les lignes Nantes-Lyon et Toulouse-Hendaye sont épargnées. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations RER A : prévoir 3 trains sur 4 sur la ligne du RER A ce mardi 18 octobre.

: prévoir 1 train sur 2 au nord de la ligne du RER B et 3 trains sur 4 au sud de la ligne du RER B ce mardi 18 octobre. Perturbations RER C : prévoir 1 train sur 2 en circulation sur la ligne du RER C ce mardi 18 octobre.

: prévoir 1 train sur 3 en circulation sur la ligne du RER D, avec un trafic interrompu entre Paris Gare de Lyon et Châtelet les Halles ce mardi 18 octobre. Perturbations RER E : prévoir 2 trains sur 3 en moyenne sur la ligne du RER E ce mardi 18 octobre.

: ce mardi 18 octobre 2022, prévoir des (1 train sur 2), (1 train sur 3), (interrompue jusqu'à 19 heures, puis 1 train sur 3), (1 train sur 2), (3 trains sur 4), (1 train sur 3 et aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy) et (1 train sur 3). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations Eurostar : 4 trains sont annulés ce mardi 18 octobre, selon l'entreprise ferroviaire franco-britannique.

Perturbations Renfe : 2 trains sont supprimés ce mardi 18 octobre, selon la société nationale d'exploitation des chemins de fer espagnols.

Le syndicat CGT-Cheminots a appelé à la grève des cheminots mardi 18 octobre 2022 pour réclamer l'ouverture de négociation avec la direction de la SNCF sur les augmentations de salaires et les embauches dans les sociétés de transport. "Nous ne lâcherons pas sur l'indispensable augmentation générale des salaires et des pensions ! La situation économique, couplée à une politique salariale désastreuse à la SNCF depuis des années, ne peut plus durer !" expliquait la CGT-Cheminots dans un communiqué publié le 10 octobre. Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, invité sur BFMTV vendredi 14 octobre, a revendiqué "une augmentation uniforme de 300 euros par mois". Les agents de la SNCF participent également "massivement", selon la CGT-Cheminots, "aux manifestations en territoires ce jour-là". Par ailleurs, la RATP, le réseau des transports à Paris, se joint également au mouvement :