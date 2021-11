Grève SNCF : les perturbations de trafic à Paris et en région

GREVE SNCF. En raison d'un appel à la grève de la CGT et SUD Rail ce mercredi 17 novembre 2021, les trains régionaux (TER, RER et Transilien) à Paris et en France sont perturbés. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 10h31] La CGT-Cheminots et SUD-Rail, ont appelé les salariés de la SNCF à faire grève ce mercredi 17 novembre pour réclamer une augmentation des salaires. D'après l'entreprise ferroviaire, cette grève SNCF du 17 novembre affecte le trafic de façon "très variable selon les régions" (TER). le trafic est perturbé également sur les RER et Transilien de la banlieue de Paris. Les trains longues distances (TGV, Intercités, trains internationaux) ne sont pas affectés par cette grève.

Les perturbations de trafic concernent les lignes régionales (TER) et les lignes de la banlieue de Paris (RER et Transilien), mais pas les TGV ni Intercités. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations RER : sur le RER B : 4 trains sur 5 aux heures de pointe et 3 trains sur 4 aux heures creuses. Sur le RER D : 3 trains sur 4 en circulation toute la journée. Sur le RER E : 7 trains sur 10 entre Paris et la Seine-et-Marne (en revanche, circulation normale en direction de Tournan). Les RER A et C circulent normalement.