"Grève SNCF : les perturbations du mardi 7 février 2023, ligne par ligne"

GREVE SNCF. La grève contre la réforme des retraites reprend ce mardi 7 février 2023 dans les transports de la SNCF. TGV, TER, RER, Transiliens... Voici les perturbations à prévoir ce mardi.

[Mis à jour le 6 février 203 à 14h09] Une nouvelle grève à la SNCF, à l'appel des quatre principales organisations syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT, va à nouveau frapper fort ce mardi 7 février 2023. Tous les trains (petite, moyenne ou grande distance) gérés par la SNCF sont concernés. En cause ? La réforme des retraites. Le mouvement de grève commence dès ce soir à 19 heures et jusqu'à jeudi à 8 heures du matin sur tout le réseau SNCF. Rappelons également que les transports franciliens sont également perturbés avec la RATP qui se joint à la mobilisation ce mardi 7 février.

Les usagers dont le TGV ou l'Intercités a été annulé ont été prévenus ce dimanche par SMS ou par mail. Si cette journée de mardi 7 février sera fortement impactée sur les rails, celle du samedi 11 février ne le sera finalement pas, les syndicats de la SNCF n'appelant pas à la grève ce samedi. Découvrez les perturbations de ce mardi 7 février ci-dessous ou à l'aide de notre sommaire ci-contre.

Ce mardi, les TGV et Ouigo seront "fortement perturbés", avec en moyenne 1 TGV sur 2 en circulation et 2 trains sur 5 pour les Ouigo. Le trafic des TER sera aussi touché, avec 3 TER sur 10, tout comme celui des Intercités, des Transiliens, des trains internationaux et des RER opérés totalement ou en partie par la SNCF. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour la journée du 7 février :

Perturbations TGV : 2 trains sur 5 sur l'axe Nord, 1 train sur 2 sur l'axe Est, 1 train sur 3 sur l'axe Atlantique, 2 trains sur 5 sur l'axe Sud-Est. Du côté des Ouigo : prévoir 2 trains sur 5 ce mardi 7

: 3 trains sur 10. La SNCF indique que le trafic des TER "sera fortement perturbé dans toutes les régions", et que le "détail des plans de transports sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions". Perturbations Intercités : 2 allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon, 1 aller-retour sur Paris-Clermont, pas de circulation sur Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers). ​​​​​​​ Intercités de nuit : service normal sur Paris-Nice, pas de circulation sur Paris-Briançon, Pyrénéen (Paris-Lourdes/La Tour-de-Carol) et Occitan (Paris-Toulouse)

: 1 train sur 2 ce mardi 7 février. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Perturbations RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe, 1 train sur 3 aux heures creuses ce mardi 7 février. Interconnexion suspendue en gare de Paris Nord, changement de train dans cette gare.

: 1 train sur 3 ce mardi 7 février. Perturbations RER D : 1 train sur 6 ce mardi 7 février. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon, pas de trains entre ces deux gares. Aucune circulation sur les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun.

: 2 trains sur 5 ce mardi 7 février. Perturbations Transilien : 1 train sur 3 sur les lignes H, J, K, L et N. 2 trains sur 3 sur la ligne U ce mardi 7 février. 2 trains sur 5 sur la ligne P (service normal sur la branche Esbly – Crécy), 1 train sur 5 sur la ligne R (aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy) ce mardi 7 février.

A noter que, pour la journée du 7 février, les agents de la RATP seront également en grève, ce qui signifie que les Franciliens devront s'organiser en conséquence, tout comme les touristes de passage sur la capitale !

La CGT Cheminots et SUD-Rail maintiennent leur appel à la grève le lendemain du 7 février, soit le mercredi 8 février, sans être suivis par l'Unsa Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, qui s'en tiennent à l'appel des huit principaux syndicats français. Pour l'heure, les prévisions ne sont pas annoncées, mais le seront au plus tard lundi soir.

Les deux dates des 7 et 8 février 2023 tombent pendant les vacances scolaires de la zone A, qui commencent ce samedi 4 février, et juste avant les vacances de la zone B qui débutent le samedi 11 février !

Les syndicats représentatifs de la SNCF ont annoncé ce lundi qu'ils n'appelaient pas à la grève en ce 4e acte de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que jusqu'à présent, cette date faisait débat. Le syndicat Unsa Ferroviaire souhaite un simple "appel à la mobilisation, pas à la grève" le samedi 11 février, notamment pour éviter les critiques sur cette date symbolique de départs en vacances d'hiver pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg). Un avis qui avait été partagé par SUD-Rail : "On a mis en débat la possibilité de ne pas avoir un appel à la grève sur cette journée et d'avoir un simple appel à manifestation", a annoncé le secrétaire fédéral du syndicat Erik Meyer à l'AFP. "On ne veut pas bloquer le chassé-croisé des vacances", avait-il ajouté.

Les syndicats ont aussi proposé une grève reconductible "dès la mi-février" à la SNCF, dans le cas où le gouvernement s'obstinerait sur son projet de réforme des retraites.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.