Grève SNCF : les perturbations TGV du samedi 23 octobre 2021

GREVE SNCF. Un mouvement de grève perturbe le trafic des TGV sur l'axe Atlantique, à raison de 8 trains sur 10 sur les Inoui et Ouigo en circulation en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 23 octobre 2021 à 8h28] Ce samedi 23 octobre, un appel à la grève lancé par la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots perturbe la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique. Alors que la direction de la SNCF avait prévu 2 trains sur 3 en circulation, le trafic s'est depuis "amélioré" grâce à "la mobilisation de toutes les équipes disponibles" et à "l'optimisation de l'organisation", souligne l'entreprise ferroviaire. Les perturbations sont finalement moins contraignantes, à raison de 8 trains sur 10 maintenus ce samedi 23 octobre 2021 pour les premiers départs en vacances de la Toussaint.

Elle a précisé par ailleurs dans un communiqué de presse que "chaque client concerné est contacté afin de l'informer sur la circulation de son train, et pourra se faire rembourser ou échanger son billet pour une autre date et ce sans frais. Les voyageurs qui le peuvent ou qui n'ont pas encore réservé sont invités à reporter leur voyage à une autre date."

Cette grève des TGV de l'axe Atlantique qui a commencé vendredi 22 octobre 2021 à midi, se prolonge jusqu'à ce lundi 25 octobre à midi. Les syndicats de la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots dénoncent des journées de travail "toujours plus longues", tandis que les "conditions de vie et de travail se détériorent de jour en jour", avec "une baisse de la rémunération moyenne". Sud Rail a fait savoir que cet appel à la grève serait reconduit tous les week-ends jusqu'au mois de janvier, n'ayant trouvé aucun accord avec la direction de la SNCF.

Le délégué Sud Rail Fabien Villedieu, interrogé par nos confrères de BFMTV, a fait savoir que s'ils "ont fait ce choix, ce n'est pas par plaisir d'embêter les usagers, mais tout simplement parce que ça fait des mois que la SNCF a décidé de réduire son plan de transport" et de conclure : "ceux qui voulaient aller à Bordeaux ou Paris avaient avant une dizaine de TGV à leur disposition, or ils subissent maintenant une réduction du nombre de trains, c'est-à-dire moins de choix et des trains bondés. C'est donc eux en définitive les premières victimes de cette décision de la SNCF" :

Selon Fabien Villedieu (Sud Rail), la grève à la SNCF aura lieu "tous les week-ends jusqu'au mois de janvier" pic.twitter.com/YaKfDkvXku — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2021

TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique subissent de légères perturbations de trafic avec 8 trains sur 10 les samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021. En revanche, le trafic est normal sur les TER des régions ouest et sud-ouest. Voici les régions concernées par le mouvement de grève, dans les deux sens de direction, ce premier week-end de la Toussaint :

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Le trafic est donc légèrement perturbé entre Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montauban ou encore Tarbes. Pour savoir si votre train est impacté, rendez-vous à cette page. L'annulation ou l'échange de votre billet pour une autre date sans frais est possible via mes commandes sur Oui.Sncf.

De vendredi 22 octobre à midi jusqu'à lundi 25 octobre à midi, la SNCF mène une grève sur les TGV et Ouigo Atlantique.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Vous pouvez retrouver l'info trafic en temps réel de votre TGV sur Oui.Sncf. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.