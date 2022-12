"Grève SNCF : les prévisions de trafic du 16 décembre 2022"

GREVE SNCF. Ce vendredi 16 décembre, premier jour de week-end des vacances scolaires de Noël, va être marqué par de légères perturbations sur les TGV de l'axe Atlantique, essentiellement sur la ligne Paris-Bordeaux.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 9h53] Alors que le syndicat Sud-Rail a appelé à une grève des aiguilleurs à partir de ce jeudi 15 décembre à 20 heures jusqu'au lundi 19 décembre 2022 à 8 heures, la SNCF a affirmé, mercredi 14 décembre 2022, que la circulation des trains à l'heure des départs pour les vacances de Noël serait "légèrement perturbée", évoquant une "vingtaine de TGV supprimés" ce vendredi 16 décembre 2022.

"Sur 700 trains qui circuleront demain sur les grandes lignes TGV, il faut compter une vingtaine d'annulations ou de reports, essentiellement sur la ligne Paris-Bordeaux", a précisé le ministre délégué aux Transports ce jeudi 15 décembre au micro de France Inter. Malgré "quelques perturbations" dans les transports, Clément Beaune assure que "l'essentiel du service sera assuré".

Dans le détail, "au plan national, une vingtaine de TGV sur un total de 700 en circulation vendredi seront supprimés", a déclaré la SNCF, prévoyant de ce fait un "service normal ou quasi-normal" pour les TGV Est, Nord et Sud. Les TGV Atlantiques seront les plus perturbés par la grève SNCF, avec toutefois "près de 9 trains sur 10 assurés", dont "deux trains sur trois pour les liaisons entre Paris et Bordeaux".

Quid des TER et Transiliens ? De possibles perturbations sont évoquées, mais les voyageurs sont invités à consulter les outils d'information habituels pour en savoir davantage la veille de leur trajet, à partir de 17 heures. Du côté des Intercités, un trafic "quasi-normal" est annoncé. Cela ne signifie pas pour autant que tout est réglé. D'autres préavis de grève couvrant notamment les week-ends de Noël et du Nouvel An ont déjà été déposés par les contrôleurs.

Malgré une journée de négociation avec la direction de la SNCF et les aiguilleurs vendredi dernier, le syndicat SUD Rail a jugé les propositions insuffisantes, frôlant "le mépris". Si la direction de SNCF Réseau a proposé "une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros (brut)" à partir du mois de juin 2023 et une "remise de service" de 10 minutes à chaque prise de service, le syndicat SUD-Rail a demandé 300 euros mensuels et 20 minutes de remise en service. "Il reste encore du temps à la direction SNCF pour poursuivre les négociations si elle veut éviter un conflit important", a annoncé SUD-Rail dans un communiqué. L'UNSA-Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, a quant à lui fait savoir à Reuters qu'elle ne signerait pas l'accord d'augmentation de salaire proposé par la direction.

Les perturbations de trafic de la grève des aiguilleurs de la SNCF s'étendent du jeudi 15 décembre 2022 à 20 heures au lundi 19 décembre 2022 à 8 heures du matin.

Quatre syndicats, Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local, ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022 et du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. Le secrétaire général de la CFDT Cheminots Thomas Cavel "attend une prise de conscience de la direction sur la condition spécifique des contrôleurs", pour qui les conditions de travail se sont dégradées. Ce mardi 13 décembre, le ministre des Transports Clément Beaune s'est néanmoins montré rassurant quant aux perturbations des trains à Noël : "Je suis confiant sur le fait que les Français pourront prendre des vacances et prendre des moyens de transport", a-t-il confié sur France 2.

Les négociations avec les contrôleurs auraient été plutôt constructives jeudi dernier. "Nous trouvons que les propositions qui ont été faites sont de réelles avancées", a annoncé Yoann Saugues, secrétaire fédéral Unsa-Ferroviaire, à l'AFP. L'enjeu des négociations était l'augmentation conséquente des salaires pour l'année 2023 et la réévaluation du statut des contrôleurs. La directrice des ressources humaines de SNCF Réseau Misoo Yoon s'est félicitée de ces échanges "positifs". Les contrôleurs rendront leur décision cette semaine sur une levée ou non de leurs préavis de grève.

En attendant, le leader de la CGT Philippe Martinez a déjà annoncé de potentielles mobilisation dès janvier 2023 au sujet de la réforme des retraites :