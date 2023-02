"Grève SNCF : les prévisions de trafic du 1er février 2023"

GREVE SNCF. Après l'énorme mobilisation de ce mardi dans les transports, quelques perturbations subsistent sur le réseau des Transiliens et RER en Île-de-France. Voici les prévisions ligne par ligne.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 7h30] Ce mercredi 1er février, les voyageurs peuvent enfin souffler après la journée de grève contre la réforme des retraites qui a engendré de fortes perturbations sur les rails de la SNCF. Cependant, si le préavis de grève s'est terminé ce mercredi matin à 6 heures sur le réseau de la société ferroviaire, le site Transilien annonce que la mobilisation se poursuit de manière locale en Île-de-France sur les RER C, D, E et les lignes H et N du Transilien.

Du côté des TGV et des TER, des perturbations peuvent encore avoir lieu même si la direction de la SNCF n'a rien annoncé de son côté. En effet, encore quelques TGV sont supprimés ce mercredi matin, à l'image de l'axe Lyon-Paris ou encore, Valence-Paris. Les usagers en auront été informés au préalable via SMS ou mail. Quant aux perturbations de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile pour vérifier que votre TER est en circulation, on ne sait jamais... Franciliens, retrouvez les perturbations détaillées des Transiliens et RER ci-dessous annoncées par le site du Transilien :

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés ont déjà reçu l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.