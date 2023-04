Grève SNCF : les prévisions de trafic du jeudi 13 avril 2023

GREVE SNCF JEUDI 13 AVRIL. TGV, Intercités, TER, Transiliens ou RER... A quelles perturbations faut-il s'attendre sur les grandes et petites lignes de train de la SNCF en ce 12e jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites ? Prévisions.

[Mis à jour le 12 avril 2023 à 13h01] Jeudi 13 avril, les cheminots de la SNCF seront en grève pour protester une nouvelle fois contre la réforme des retraites, à un moment plus que stratégique puisqu'il tombe la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi.

Mais seront-ils nombreux ? Les premières estimations de perturbations révélées par la direction de la SNCF 48 heures à l'avance ne présagent pas de jeudi noir en perspective. Notons toutefois que si un trafic normal est attendu sur le RER, 3 RER A sur 4 circuleront en moyenne, 2 RER C et RER E sur 3 sont prévus et 3 RER D sur 5 sont annoncés, avec une interconnexion maintenue entre Châtelet et la gare de Lyon. Consultez les prévisions ci-dessous :

Les premières prévisions concernant le trafic SNCF prévu pour la journée du jeudi 13 avril 2023 ont été communiquées par la société ferroviaire mardi soir. Si les perturbations seront reprécisées ce mercredi soir vers 17 heures, voici le trafic prévu pour le moment :

Perturbations RER : ce jeudi 13 avril 2023, le trafic sera quasi normal sur le RER B, en revanche, 3 trains sur 4 circuleront sur le RER A, 2 trains sur 3 sur le RER C et le RER E. Enfin, 3 trains sur 5 rouleront sur le RER D (interconnexion maintenue entre Châtelet et la gare de Lyon).

: ce jeudi 13 avril 2023, le trafic sera quasi normal sur le RER B, en revanche, 3 trains sur 4 circuleront sur le RER A, 2 trains sur 3 sur le RER C et le RER E. Enfin, 3 trains sur 5 rouleront sur le RER D (interconnexion maintenue entre Châtelet et la gare de Lyon). Perturbations Transilien : ce jeudi 13 avril 2023, trafic normal à quasi normal sur les lignes J, K et U, 3 trains sur 4 pour les lignes N et P, 2 trains sur 3 sur les lignes H, L et R. À noter que pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: ce jeudi 13 avril 2023, trafic normal à quasi normal sur les lignes J, K et U, 3 trains sur 4 pour les lignes N et P, 2 trains sur 3 sur les lignes H, L et R. À noter que pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations TGV : 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5 prévus ce jeudi 13 avril 2023.

: 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5 prévus ce jeudi 13 avril 2023. Perturbations TER : 3 TER sur 5 ce jeudi 13 avril 2023. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 3 TER sur 5 ce jeudi 13 avril 2023. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : 1 Intercités sur 5, mais aucun la nuit, ce jeudi 13 avril 2023. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: 1 Intercités sur 5, mais aucun la nuit, ce jeudi 13 avril 2023. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations à l'international : "les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales" ce jeudi 13 avril 2023, assure dans son communiqué la SNCF.

Lire l'article Grève RATP : les prévisions de trafic du jeudi 13 avril 2023

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.