"Grève SNCF : les prévisions de trafic du vendredi 2 décembre"

GREVE SNCF. Ce vendredi 2 décembre 2022, une grève des contrôleurs contraint la direction de la SNCF à supprimer 60% des TGV et des Intercités et ce jusqu'à dimanche inclus. Les trains internationaux sont impactés dans une moindre mesure. Consulter les perturbations détaillées.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 08h07] En ce premier week-end du mois de décembre 2022, une grève des contrôleurs de la SNCF impacte durement la circulation des grandes lignes en France. Les TGV, Ouigo, Intercités et les trains internationaux sont concernés par des perturbations à hauteur de trois trains sur quatre sur tous les axes cités.

Selon la direction de la SNCF, les voyageurs dont le train est annulé ont déjà été prévenus par mail ou par SMS, à partir du moment où ils ont laissé leur coordonnées en effectuant leur réservation. Ils pourront aussi bénéficier d'un remboursement complet du billet ou d'un échange sans frais dans tous les trains dans lesquels il reste de la place jusqu'au jeudi 8 décembre inclus. Découvrez les perturbations dans le détail ci-dessous.

Les TGV et Intercités sont très perturbés du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022, avec 60% des trains annulés. Les TER, RER et Transiliens ne sont pas concernés par cette grève des contrôleurs de la SNCF. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations TGV : du 2 au 4 décembre 2022, prévoir 1 train sur 4 sur les Ouigo et les TGV Atlantique, 1 train sur 3 sur les TGV Est et Sud-Est et 1 train sur 2 sur les TGV Nord.

: du 2 au 4 décembre 2022, prévoir 1 train sur 4 sur les Ouigo et les TGV Atlantique, 1 train sur 3 sur les TGV Est et Sud-Est et 1 train sur 2 sur les TGV Nord. Perturbations Intercités : du 2 au 4 décembre 2022, 1 Intercités sur 2 est en circulation et aucun train de nuit ne roule. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: du 2 au 4 décembre 2022, 1 Intercités sur 2 est en circulation et aucun train de nuit ne roule. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations trains internationaux : du 2 au 4 décembre 2022, aucun train en circulation sur la liaison France-Espagne, 1 train sur 3 sur les liaisons France-Italie et France-Suisse, 1 train sur 2 sur la liaison France-Allemagne. Trafic normal sur l'Eurostar et le Thalys.

Perturbations TER : aucune perturbation annoncée. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: aucune perturbation annoncée. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations RER : aucune perturbation annoncée.

: aucune perturbation annoncée. Perturbations Transilien: aucune perturbation annoncée. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Les contrôleurs demandent l'augmentation des salaires, une amélioration du déroulé des carrières et une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction. Fabien Villedieu, délégué syndical Sud Rail, invité sur Europe 1 jeudi 1er décembre, a dénoncé les conditions d'emploi à la SNCF, où les démissions augmentent. "Si la soupe est si bonne, les gens ne partiraient pas", a-t-il fustigé.

Cette grève des contrôleurs intervient juste avant les prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO) du 7 décembre 2022. Si les syndicats SUD Rail, Unsa et CFDT n'obtiennent pas satisfaction lors des négociations, ils menacent déjà de faire grève le 7 décembre, mais aussi pendant les fêtes. "Les chefs de bord ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Jour de l'an", a révélé Le Figaro. "La balle est dans le camp de la direction", a annoncé Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT Cheminots. Selon les informations de BFM Business, les préavis de grève portent sur les dates suivantes : du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre à 8h, et du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier 2023 à 8h.