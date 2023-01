Grève SNCF : les prévisions de trafic du vendredi 20 janvier

GREVE SNCF. Ce vendredi 20 janvier 2023, si la mobilisation contre la réforme des retraites se termine officiellement à 8 heures, la grève se poursuit localement avec des perturbations sur les lignes du Transilien et du RER en Île-de-France.

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 19h08] Après ce jeudi de galère et de fortes perturbations où près de 503 TGV avaient été supprimés, et où 1 TER sur 10 était en circulation pour protester contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement Borne, le trafic va revenir presque à la normale ce vendredi 20 janvier 2023, à l'exception de quelques perturbations locales en Île-de-France, sur les RER et Transiliens gérés par la SNCF.

En effet, la direction de la SNCF a annoncé dans un communiqué que "le préavis de grève dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel se terminera comme prévu demain à 8 heures". Une autre date de grève devrait toutefois être envisagée à compter de la semaine prochaine, les syndicats souhaitant poursuivre le mouvement contre la réforme des retraites "dans la durée". Découvrez en détail les prévisions du trafic à la SNCF pour la journée du 20 janvier 2023 ci-dessous :