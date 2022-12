"Grève SNCF : les prévisions de trafic du vendredi 23 décembre"

GREVE SNCF. Du vendredi 23 au dimanche 25 décembre 2022, week-end de Noël, les contrôleurs de la SNCF sont en grève avec 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2 en circulation. Quelles sont les perturbations de trafic dans le détail ?

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 16h53] La grève à la SNCF, initiée par l'intersyndicale (CGT, CFDT Cheminots et Sud Rail) et le collectif des contrôleurs, va s'étendre du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre au matin. La direction de la SNCF a d'ores et déjà annoncé le plan de transport pour la journée de ce vendredi 23 décembre 2022 : sur les grandes lignes, 2 TGV sur 3 et 3 Ouigo sur 4 seront en circulation tandis qu'en province, 1 TER sur 2 sera supprimé. La SNCF a précisé que l'échange et le remboursement de billets est gratuit. Retrouvez plus bas les perturbations dans le détail.

Un autre préavis de grève a été annoncé pour le week-end du Nouvel An du 30 décembre au 2 janvier. Mais si les préavis sont maintenus, le collectif des contrôleurs, dit "collectif national ASCT" (CNA) a décidé de conserver ce préavis de grève sans pour autant appeler à cesser le travail.

Grève SNCF : quelles perturbations ce vendredi 23 décembre 2022 ? Les perturbations de trafic ont été annoncées pour la journée du vendredi 23 décembre 2022. Le mouvement touche seulement les TGV et TER car c'est sur ces lignes que les contrôleurs sont les plus mécontents. Les usagers dont le TGV est annulé ont été avertis par SMS ou par mail, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation. En revanche, les usagers des TER ne ont pas avertis personnellement. Il faudra vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Dans le détail, voici les prévisions sur les différents axes : Perturbations TGV : 2 TGV sur 3 en moyenne et 3 Ouigo sur 4 en moyenne en circulation ce vendredi 23 décembre 2022 . Sur l'axe Nord : 1 train sur 2 en circulation (l'axe Paris-Lille assure un trafic normal). Sur l'axe Est : 3 trains sur 4 en circulation. Sur les axes Atlantique et Sud-Est : 2 trains sur 3 en circulation.

: et . : 1 train sur 2 en circulation (l'axe Paris-Lille assure un trafic normal). : 3 trains sur 4 en circulation. : 2 trains sur 3 en circulation. Perturbations TER : 1 train sur 2 en moyenne ce vendredi 23 décembre 2022 . Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: . Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : trafic normal ce vendredi 23 décembre 2022.

Quatre syndicats, Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local, ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022 et du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. L'intersyndicale (CGT, CFDT Cheminots et Sud Rail) n'a pas accepté les propositions de la direction de l'entreprise ferroviaire qui aurait annoncé une indemnité supplémentaire de 600 € brut par an, une prime de travail augmentée et également de passer à 2 contrôleurs par rame de TGV d'ici 3 ans en cas de levée des préavis de grève. Le secrétaire général de la CFDT Cheminots Thomas Cavel "attend une prise de conscience de la direction sur la condition spécifique des contrôleurs", pour qui les conditions de travail se sont dégradées et pour qui la progression de rémunération est jugée trop lente.