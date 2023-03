"Grève SNCF : les prévisions des trains en circulation ce jeudi 23 mars"

GREVE SNCF 23 MARS. Les premières prévisions de trafic pour la journée du jeudi 23 mars, qui marque la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sont tombées.

[Mis à jour le 22 mars 2023 à 12h26] Alors que des perturbations subsistent encore à la SNCF ce mercredi 22 mars 2023, avec la reconduction de la grève chaque jour depuis le 7 mars, la journée de demain, jeudi 23 mars, sera marquée par une forte mobilisation des quatre organisations syndicales de la SNCF. Conséquence, "les circulations seront très fortement perturbées jeudi 23 mars, aussi SNCF Voyageurs renouvelle sa recommandation aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus le jeudi 23 mars", a déjà annoncé le site officiel de la SNCF.

"Le point d'orgue est attendu" ce jour-là, avait prévenu à l'AFP l'Unsa-Ferroviaire. En attendant, ce mercredi, 4 TGV et Ouigo sur 5, 2 TER sur 3 et 3 Intercités de jour sur 5 (mais aucun Intercités cette nuit), sont en circulation. Et du côté des trains de banlieue parisienne, le trafic est encore légèrement perturbé sur les RER et Transiliens. Découvrez les prévisions de trafic ci-dessous :​​​​​​​

Pour le 9e acte de mobilisation nationale, la mobilisation devrait être en hausse, avec le recours à l'article 49.3 par le gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites. L'intersyndicale composée de la GT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots, incite les agents de la SNCF à "agir massivement le 23 mars". "La contestation sociale doit s'amplifier et s'élargir", a annoncé dans un communiqué la CGT, considérant le cet acte du gouvernement comme un "énième bras d'honneur au mouvement social".

Les perturbations détaillées sur les TGV, TER, RER et Transiliens ne sont pas encore connues, mais seront annoncées ici même aux alentours de 17 heures. Si le nombre de TGV et Intercités supprimés sera communiqué ce mercredi, les voyageurs dont le train a été annulé ce jeudi 23 mars ont déjà reçu un SMS ou un mail leur en informant.

La direction de la SNCF a annoncé que "les circulations resteront perturbées mercredi 22 mars et devraient être fortement perturbées jeudi 23 mars". Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF ce 22 mars :

: 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5 sont prévus ce mercredi. Les voyageurs TGV concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral. Perturbations TER : 2 TER sur 3 en moyenne ce mercredi. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. "Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions", précise la SNCF.

: 3 Intercités sur 5 de jour ce mercredi, en journée. Les Intercités ne circuleront pas de nuit. Les voyageurs concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral. Perturbations RER :

: trafic normal. RER B : 1 train sur 2 en moyenne. Interconnexion maintenue en gare de Paris Nord, pas de changement nécessaire. 1 train sur 2 entre Paris Gare du Nord et Aéroport CDG2/ Mitry-Claye. 2 trains sur 3 entre Paris Gare du Nord et Robinson / Saint-Rémy Lès Chevreuse.

: 2 trains sur 3. RER D : 3 trains sur 5. Interconnexion maintenue en gare de Châtelet-Les Halles. 1 train sur 3 entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Ris Orangis et Corbeil-Essonnes et Melun.

: 3 trains sur 4. Perturbations Transilien : Dans le détail ligne par ligne pour ce mercredi 22 mars 2023 :

: 3 trains sur 4. Ligne P : 3 trains sur 4. Service normal entre Esbly et Crécy-la-Chapelle et entre Paris Est et La Ferté-Milon.

: 2 trains sur 3. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : l'info trafic n'a pas été communiquée.

