Grève SNCF : les prévisions de trafic sur les TVG Atlantique

GREVE SNCF. Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, les syndicats de la SNCF font grève sur les TGV de l'axe Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). Les perturbations de trafic.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 18h15] Les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots appellent à une grève des TGV de l'ouest de la France à partir de ce vendredi 22 octobre 2021 et tout le week-end de départ de vacances de la Toussaint. Des négociations sur les rémunérations et conditions de travail "n'ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade", indique la direction de la SNCF dans un communiqué de presse.

Les perturbations concernent les TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique. Ce vendredi, un train de l'axe Atlantique sur 10 sera annulé, puis samedi 23 et dimanche 24 octobre, seuls 2 TGV sur 3 circuleront sur l'axe Atlantique. "Chaque client concerné est contacté afin de l'informer sur la circulation de son train, et pourra se faire rembourser ou échanger son billet pour une autre date et ce sans frais. Les voyageurs qui le peuvent ou qui n'ont pas encore réservé sont invités à reporter leur voyage à une autre date", précise la direction du groupe ferroviaire.

TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique vont subir des perturbations de trafic : 1 train sur 10 le vendredi et 2 trains sur 3 les samedi et dimanche. En revanche, le trafic devrait être normal sur les TER. Voici les axes concernés par le mouvement de grève, dans les deux sens de direction, ce premier week-end de la Toussaint :

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.