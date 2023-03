"Grève SNCF : quelles perturbations ces samedi 11 et dimanche 12 mars ?"

GREVE SNCF 11 ET 12 MARS. Ce week-end, les trains de la SNCF seront encore perturbés en raison de la reconduction de la grève contre la réforme des retraites. A quoi s'attendre ces samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 ? Les infos.

[Mis à jour le 10 mars 2023 à 15h05] La grève reconductible va se poursuivre à la SNCF ce week-end des samedi 11 et dimanche 12 mars 2023. Du point de vue des perturbations, la compagnie ferroviaire a pour le moment prévenu que la circulation resterait "très perturbée" ce week-end sans fournir de plus amples informations. Les prévisions de trafic détaillées seront communiquées à 17 heures à cette page.

Ce vendredi, TGV et Ouigo sont encore perturbés à raison d'1 train sur 2 en moyenne. Comme lors de chaque grève, les régions ne sont pas toutes affectées de manière égale. Les TGV qui relient la province à la province sont les plus impactés, avec un train sur 10. Puis, ceux circulant sur l'axe Nord et l'axe Atlantique suivent avec 2 trains sur 5. Enfin, les voyageurs des TGV INOUI des axes Est et Sud-Est, peuvent compter sur 1 train sur 2. Du côté des Intercités, 1 seul sur 4 circule et les trajets ne sont pas assurés cette nuit.

La direction de la SNCF a annoncé dans un communiqué que "les circulations devraient rester perturbées durant le week-end de façon similaire à vendredi, avec des évolutions locales possibles". Les usagers des TGV et Intercités ont déjà reçu un SMS ou un mail leur informant que leur train du week-end est supprimé. Selon SNCF Voyageurs en Bretagne, la tendance du trafic jusqu'à la fin de la semaine reste la même dans cette région : 1 TER sur 3 et 1 TGV sur 3. De nouvelles manifestations seront également organisées avant un 8e acte de grève mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire, où les sénateurs et les députés devront s'accorder sur un texte de loi commun sur la réforme des retraites.

La grève à la SNCF est encore suivie ce vendredi 10 mars. La direction de la SNCF précise que la circulation des trains reste "fortement perturbée". Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour ce vendredi 10 mars selon le communiqué de la SNCF :

Perturbations TGV : ce vendredi 10 mars 2023, prévoir 1 train sur 2 en moyenne sur le réseau des TVG Inoui et Ouigo. Sur l'axe Nord, prévoir 2 trains sur 5. Sur l'axe Est, prévoir 1 train sur 2. Sur l'axe Atlantique, prévoir 2 trains sur 5. Enfin, sur l'axe Sud-Est prévoir 1 train sur 2. De province à province, ne prévoir qu’1 TGV sur 10 en circulation.

Perturbations TER : 2 trains sur 5 en moyenne en circulation ce vendredi 10 mars. La SNCF indique que le trafic des TER est "fortement perturbé dans toutes les régions". Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Perturbations Intercités : 1 Intercité sur 4 en moyenne le jour du vendredi 10 mars 2023. Intercités de nuit : pas de circulation la nuit de vendredi à samedi.

Perturbations RER :

: RER A : 3 trains sur 4 en moyenne. Interconnexion maintenue en gare de Nanterre-Préfecture. Après 21 heures, quelques trains entre Poissy et Cergy le Haut.

RER B : 1 train sur 2 en moyenne entre Gare du Nord et Mitry-Claye/ Aéroport Charles de Gaulle 2 jusqu'à 22h45 (fermeture pour travaux). Interconnexion à Gare du Nord interrompue.

: 1 train sur 2 en moyenne entre Gare du Nord et Mitry-Claye/ Aéroport Charles de Gaulle 2 jusqu’à 22h45 (fermeture pour travaux). Interconnexion à Gare du Nord interrompue. RER C : 1 train sur 3.

RER D : 1 train sur 5. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares. Les trains circulent uniquement aux heures de pointe entre Châtelet-les-Halles et Goussainville, entre Paris Gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes.

: 1 train sur 5. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares. Les trains circulent uniquement aux heures de pointe entre Châtelet-les-Halles et Goussainville, entre Paris Gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes. RER E : 1 train sur 2.

Perturbations Transilien : Dans le détail ligne par ligne pour le jeudi 9 mars 2023 :

: Dans le détail ligne par ligne pour le jeudi 9 mars 2023 : Ligne H : 2 trains sur 3

Ligne J : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. Ligne K : 1 train sur 2

Ligne L : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. Ligne N : 1 train sur 2.

Ligne P : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. Ligne R : 1 train sur 5 en moyenne et 3 trains sur 5 aux heures de pointe. Les trains circulent uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis /Montereau via Moret.

Ligne U : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : 2 trains sur 3 sur l'Eurostar et 3 trains sur 5 sur le Thalys ce vendredi 10 mars. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit 1 train sur 3 sur la liaison France-Italie, 2 trains sur 5 sur les axes France-Allemagne et France-Suisse et 1 train sur 4 sur la liaison France-Espagne.

Pour les usagers des transports en commun en Île-de-France, consulter ci-dessous les prévisions de circulation pour la journée du vendredi 10 mars :

