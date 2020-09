"Grève SNCF : quelles perturbations jusqu'à vendredi 18 septembre ?"

GREVE SNCF - Le mouvement de grève à l'appel de la CGT-Cheminots se termine ce vendredi 18 septembre 2020 au petit matin. Les rares perturbations de trafic ne concernent que les Intercités, TER, RER et Transilien gérés par la SNCF. Consultez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 17 septembre 2020 à 17h24] Les syndicats CGT, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNL et étudiante Unef ont appelé à une journée de grève et de manifestations un peu partout en France ce jeudi 17 septembre 2020, condamnant la politique sociale du gouvernement et contestant le "chantage à l'emploi, l'allongement du temps de travail et la baisse des salaires".

Le préavis de grève déposé par la CGT-Cheminots se termine ce vendredi 18 septembre à 7h55. Les perturbations de trafic sont faibles dans les transports assurés par la SNCF : seul le le trafic des trains régionaux (TER, Intercités) et du quotidien en Île-de-France (RER et Transilien) est perturbé. Le trafic des TGV et des trains internationaux est fluide. Malgré l'appel à la grève rejoint par la CGT-RATP, la grève à la RATP fait état de son côté d'un trafic normal.

Comment expliquer cette faible mobilisation ?

Le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun avait confessé en amont aux journalistes : "Je n'imagine pas qu'on sera débordés par les masses descendant dans les rues. Pour les cheminots, c'est une triple reprise : la reprise six mois après une grève reconductible dure - ce n'est quand même pas évident de refaire une journée de grève après une telle implication, - une reprise après les vacances et une reprise après le confinement."

Pour l'exécutif, le motif et la période choisis pour faire la grève apparaissaient illisibles. Interrogé sur Europe 1, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari est paru bien circonspect quant à cette grève alors que le gouvernement a annoncé un soutien financier de 5 milliards d'euros à la SNCF dans le cadre de son plan de relance. Une semaine avant, lors de l'appel de la CGT, il avait dénoncé une "grève par habitude" à la SNCF.

La CGT-Cheminots a déposé un préavis de grève jusqu'au vendredi 18 septembre à 7h55. La SNCF constate toutefois un trafic quasi normal sur l'ensemble du réseau ferroviaire. Les rares perturbations de trafic concernent les lignes régionales (Intercités, TER), les trains internationaux, les lignes de la banlieue de Paris (RER et Transilien), mais pas les TGV. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations RER : trafic normal sauf sur les lignes RER C (3 trains sur 4), RER D (3 trains sur 5 entre Juvisy et Malesherbes via Ris Orangis et entre Juvisy et Melun, sur le reste de la ligne des suppressions et des modifications de dessertes sont à prévoir) et RER E (2 trains sur 3).

#InfoTrafic #RERC



[ Mouvement social ]



Ce jeudi 17 septembre 2020, le trafic sera perturbé sur votre ligne. Prévoir 3 trains sur 4.



Le PDF des horaires est disponible ici :https://t.co/MT5NoNXqBW



Toutes les infos dans notre article dédié https://t.co/L3m4drQ0mb — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) September 15, 2020

Les perturbations de trafic liées à la grève nationale des cheminots SNCF de la CGT ont commencé ce mercredi 16 septembre à 20h et se terminent vendredi 18 septembre à 7h55 du matin.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERB, @RERA ou cette page dédiée au RER C. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.