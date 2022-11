"Grève SNCF : quelles perturbations sur les TGV, TER et Transilien ce jeudi 10 novembre ?"

GREVE SNCF. Le mouvement national pour l'augmentation des salaires n'occasionne que très peu de perturbations sur le réseau des trains de la SNCF. Les TGV assurent un trafic normal tandis que les Transiliens et RER sont perturbés uniquement sur les RER A, B, C et ligne N. Consulter les prévisions.

[Mis à jour le 10 novembre 2022 à 7h10] Ce jeudi 10 novembre, si la grève nationale et interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires est très suivie par la RATP, elle l'est différemment du côté de la SNCF. En effet, seule la CGT-Cheminots s'est joint au mouvement. Les autres syndicats de l'entreprise ferroviaire que sont l'Unsa, SUD-Rail et la CDFT, ne se sont pas joints à l'appel national.

Ainsi, les TER, TGV et Intercités assurent un trafic quasi normal. Les TGV partiront sans problème ce jeudi, et si des Intercités ont été annulés, vous aurez été prévenus par texto ou mail. Sur les TER, 9 trains sur 10 sont en circulation, mais avec des disparités en fonction des régions. En Île-de-France, le site du Transilien annonce que seul les RER A, RER B (gérés conjointement avec la RATP) et RER C sont perturbés, ainsi que le trafic de la ligne N du Transilien à raison de 2 trains sur 3. Découvrez les prévisions détaillées ci-dessous.

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 10 novembre 2022 ?

Ce jeudi 10 novembre 2022, les TGV sont épargnés par la grève tandis que les Intercités et TER sont légèrement perturbés, avec des disparités en fonction des régions. En Île-de-France, les lignes des Transilien et RER sont perturbées, tout comme le T4. Consultez les prévisions détaillées ligne par ligne ci-dessous :

La RATP s'est joint à cette quatrième journée de grève interprofessionnelle du 10 novembre. De fortes perturbations sont prévues dans les transports parisiens. Consultez les prévisions du trafic RATP ci-dessous :

Comment savoir si mon train est annulé ?