"Grève SNCF : quelles prévisions de trafic du mardi 7 mars ?"

GREVE SNCF. Les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du mardi 7 mars 2023. TGV, TER, Transiliens... De nombreuses perturbations sont à prévoir.

[Mis à jour le 2 mars 2023 à 18h52] Mardi 7 mars 2023, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF que sont la CGT-Cheminots, la CFDT-Cheminots, Sud-Rail et Unsa Ferroviaire se joignent à la mobilisation générale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites qui souhaite mettre le pays à l'arrêt. "Tous les cheminots sont déterminés à amplifier la mobilisation et faire reculer le gouvernement", a averti Julien Troccaz, secrétaire fédéral SUD-Rail, dans Le Parisien.

"L'impact sera très fort. À partir du 7, il y aura énormément de cheminots et de cheminottes mobilisés. Ce préavis est à partir du 7 et donc en dehors de toutes les zones de vacances. En sachant quand même que sept Français sur dix sont opposés à cette réforme, nous avons un alignement des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais. Après, le vote sera fait et il sera trop tard pour revenir en arrière", a expliqué le secrétaire général de l'Unsa Didier Mathis.

Il est encore trop tôt pour connaître le nombre de trains supprimés sachant que les cheminots doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS 48 heures à l'avance. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

L'Unsa Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (…), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement", a-t-il indiqué. A la CFDT, "plus de 80% sont favorables à une grève reconductible". L'ensemble des organisations syndicales représentatives de la RATP ont elles aussi appelé à un mouvement reconductible.