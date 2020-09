Grève SNCF : la CGT-RATP rejoint le mouvement du jeudi 17 septembre

GREVE SNCF - Le deuxième syndicat de la RATP vient de rejoindre l'appel à la grève de la CGT-Cheminots ce jeudi 17 septembre 2020. Les perturbations devraient concerner aussi bien les trains de la SNCF (TGV, TER, Intercités, Transilien) que les métros, RER et bus gérés par la RATP. Quelles sont les prévisions pour le moment ?

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 12h00] Prévue ce jeudi 17 septembre 2020, l'appel aux grèves et manifestations à l'initiative de la CGT, premier syndicat de la SNCF, a été rejoint par la CGT-RATP, deuxième syndicat de la Régie des Transports Urbains de la région parisienne. La CGT-RATP donne rendez-vous à tous "les salariés et les agents" pour "contraindre la direction à abandonner ses plans régressifs" depuis la crise du coronavirus, les qualifiant de "plans sociaux déguisés à la RATP".

1000 raisons dêtre en colère, une façon de lexprimer : Mobilisons-nous le 17 septembre ! https://t.co/psfw1UDHMb — CGT-RATP (@CgtRatp) September 10, 2020

Si une manifestation est prévue ce jeudi à 14 heures Place de la République à Paris, des perturbations pourraient avoir lieu ainsi dans les transports gérés par la SNCF, à savoir les trains nationaux (TGV, TER, Intercités) et du quotidien en Île-de-France (Transilien, RER), mais aussi sur le réseau de la RATP en Île-de-France (bus, trams, métros), sans compter tous les transports urbains impactés à la fois par les chauffeurs grévistes et les déviations d'itinéraires liées aux manifestations.

Dans l'attente des prévisions de trafic données par la SNCF et la RATP de 48 heures à 24 heures avant le début du mouvement, peut-on penser que la grève sera réellement suivie dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus actuel ? Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, reste convaincu "que cette grève sera finalement assez peu suivie". "Je pense que les cheminots ont le sens des responsabilités, ils l'ont montré dans cette période du Covid. Ils ont été au rendez-vous du déconfinement et de l'été", a-t-il annoncé sur RTL. Interrogé sur Europe 1 ce lundi, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari pense quant à lui que "le mouvement n'est pas très suivi pour le moment", et paraît bien circonspect quant à préavis de grève alors que le gouvernement a annoncé un soutien financier de 5 milliards d'euros à la SNCF dans le cadre de son plan de relance.

Jean-Baptiste Djebbari fustige "une habitude". "Dans un moment compliqué pour la France, singulièrement compliqué pour tous les transports publics (...), j'aurais espéré qu'il y ait une forme de paix sociale souhaitable pour tous", a-t-il ajouté sur France Info, alors que le gouvernement "investit plus que jamais dans le ferroviaire". De son côté, le Premier Ministre Jean Castex, interrogé sur RTL la semaine dernière, en a appelé "au sens des responsabilités de chacune et chacun". Estimant que la SNCF est marquée par "une conflictualité forte", il a demandé de "faire progresser le dialogue social" et de soutenir le fret, qui est au centre des inquiétudes des syndicats de la SNCF. Le fret "a besoin d'être aidé et soutenu, et nous allons le faire massivement", a-t-il déclaré, notamment par des investissements.

Mais ce préavis de grève de la CGT s'inscrit dans un contexte plus large de mobilisation interprofessionnelle, auxquelles se joignent les organisations syndicales FSU et Solidaires et des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a fait valoir sur France Inter que cette journée d'action dans un "climat social tendu", ne concerne pas que la SNCF, mais "l'ensemble des professions, dans le public et le privé".

Dans son dernier communiqué, la CGT condamne "les politiques patronales mortifères" et conteste le "chantage à l'emploi, l'allongement du temps de travail et la baisse des salaires". Face à l'épidémie du coronavirus, les revendications des syndicats exigent notamment une réduction du temps de travail sans perte de salaire, ainsi que la gratuité des masques pour les étudiants et scolaires.

Préavis de grève du Mercredi 16 Septembre 2020 à 20h00 au Vendredi 18 Septembre 2020 à 7h55.

Ce préavis de grève couvre lensemble des salariés du GPU ainsi que ceux appelés à les remplacer



Source : https://t.co/6V67KliT3N pic.twitter.com/JG13Le6XYW — CGT Cheminots (@cgtcheminots) August 28, 2020

La CGT-Cheminots a déposé un préavis de grève du mercredi 16 septembre à 20h au vendredi 18 septembre à 7h55, pour condamner la politique sociale du gouvernement. L'impact exact sur le trafic des trains ne devrait être connu que de 24 à 48 heures avant le 17 septembre 2020. Les perturbations de trafic devraient concerner aussi bien les lignes régionales (Intercités, TER), les grandes lignes (TGV, trains internationaux) et les lignes de la banlieue de Paris (RER et Transilien).

Les perturbations de trafic liées à la grève nationale des cheminots SNCF de la CGT commencent mercredi 16 septembre à 20h et se terminent vendredi 18 septembre à 7h55 du matin.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERB, @RERA ou cette page dédiée au RER C. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.