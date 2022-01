"Grève SNCF & RATP : les perturbations annoncées le 27 janvier"

GREVE SNCF RATP. Les Fédérations CGT et SUD-Rail appellent les agents de la SNCF et de la RATP à une mobilisation dans les transports, du mercredi 26 janvier au soir jusqu'au vendredi 28 janvier 2022 au matin. Transilien, RER, bus et tramways vont rencontrer des perturbations. Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 25 janvier 2022 à 19h46] A l'appel des syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail, un mouvement de grève a été lancé conjointement à la SNCF comme à la RATP pour la journée de mobilisation interprofessionnelle du 27 janvier. En région parisienne, le trafic des RER et Transilien est déjà annoncé perturbé, surtout sur le RER B dont on connaît déjà les perturbations (voir plus bas), ce jeudi 27 janvier.

Cette grève nationale pourrait également occasionner des perturbations dans les transports urbains des villes, impactés à la fois par les chauffeurs grévistes et par les déviations d'itinéraires liées aux manifestations. A Paris par exemple, une manifestation est programmée au départ de la place de la Bastille, à 14 heures, impactant les bus et tramways de la RATP. Le réseau de tramways de Nice ou encore les transports de Grenoble devraient également être impactés.

Ce jeudi 27 janvier 2021, une grève interprofessionnelle a lieu dans toutes les villes de France pour manifester contre "les augmentations des produits de première nécessité, de l'énergie comme de l'alimentation et, finalement, du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d'emploi et retraités". Un appel commun a été lancé entre les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl et MNL. Dans un communiqué publié le 5 janvier, ils souhaitent "une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l'emploi" pour la journée de jeudi afin "[d']exiger des augmentations de salaires et défendre les emplois et conditions de travail". Les enseignants de l'Education nationale sont majoritairement de la partie.

Les prévisions de trafic seront annoncées 48 heures à l'avance par la SNCF et la RATP, et il convient de vérifier le site internet des services des transport urbains des villes de France. Voici ce que l'on sait pour le moment des perturbations :

Transiliens et RER vont subir des perturbations de trafic, notamment les lignes A et B. Sur les TGV, Intercités et TER, les perturbations n'ont pas été communiquées pour le moment. Voici ce que l'on sait des prévisions ligne par ligne :

Perturbations RER : ce jeudi 27 janvier, prévoir "2 trains sur 3 toute la journée sur la partie sud et 1 train sur 3 toute la journée sur la partie nord de la ligne" du RER B. Changement de train à Gare du Nord. Le RER A sera également impacté. "Retrouvez vos horaires demain à 17h sur le site Transilien et sur le blog du RER A. Sur les lignes C, D et E, les prévisions de trafic ne sont pas encore annoncées.

Perturbations Transilien : trafic annoncé perturbé "sur certaines lignes" en raison "du mouvement social national interprofessionnel du jeudi 27 janvier" , annonce le site du Transilien. "Préparez vos déplacements dès la veille 17h en consultant le calculateur d'itinéraires ou en personnalisant votre fiche horaire" . Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Perturbations TGV : aucune perturbation annoncée pour le moment.

Perturbations TER : aucune perturbation annoncée pour le moment. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Perturbations Intercités : aucune perturbation annoncée pour le moment. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

Perturbations métro : aucune perturbation n'est annoncée dans le métro. "Le trafic sera quasi normal sur l'ensemble du réseau opéré par la RATP à l'exception des lignes A et B du RER", annonce le site de la RATP. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Perturbations bus : le réseau francilien des bus pourrait être perturbé par les manifestations jeudi 27 janvier mais rien n'a encore été annoncé par la RATP (contacter Transdev pour plus d'informations). A Nice, le réseau urbain et péri-urbain de la Métropole Nice Côte d'Azur sera perturbé (plus d'infos sur Lignes d'Azur) . A Grenoble, le réseau TAG est également perturbé ce jeudi 27 janvier ( plus d'infos sur Tag ). Il convient de vérifier également les perturbations sur le réseau Tisséo de Toulouse, sur le réseau Astuce de Rouen, sur le réseau bus Fil Bleu de Tours.

. ( ). Il convient de vérifier également les perturbations sur le réseau Tisséo de Toulouse, sur le réseau Astuce de Rouen, sur le réseau bus Fil Bleu de Tours. Perturbations tram : aucune perturbation n'est annoncée pour le moment en région parisienne. A Nice, les tramways L1, L2, et L3 de la Métropole Nice Côte d'Azur ne circuleront pas le jeudi 27 janvier.

Les perturbations de trafic liées à la grève à la SNCF commencent le mercredi 26 janvier à 19h et se terminent vendredi 28 janvier à 8h du matin. Les perturbations de trafic sur le réseau RATP sont annoncées du mercredi 26 janvier à 20h au vendredi 28 janvier à 7h du matin.