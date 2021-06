Grève SNCF : RER, Transiliens, des perturbations de trafic ce lundi 21 juin ?

GREVE SNCF - Ce lundi 21 juin, plusieurs syndicats appellent à la grève des conducteurs des RER et Transilien en Île-de-France, pour dénoncer l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Jeudi 1er juillet, le syndicat de la CGT appelle les cheminots de la SNCF à se mobiliser au niveau national.

[Mis à jour le 17 juin 2021 à 17h54] Une mobilisation régionale de la SNCF est prévue lundi 21 juin "sur toute l'Île-de-France". Les conducteurs de RER et Transiliens sont appelés à la grève par les syndicats CGT, Unsa, CFDT et SUD-Rail suite aux incertitudes face à l'ouverture à la concurrence. Cet appel sera "très suivi" et "très impactant", a confié à l'AFP le secrétaire fédéral de SUD-Rail Fabien Dumas. "Il y a une grogne générale, un ras-le-bol", face aux réorganisations opérées au vu d'"une vente à la découpe de la SNCF". "Rien n'est fait pour nous rassurer, il n'y a aucune garantie pour les cheminots", a-t-il ajouté. Si les perturbations de trafic sur les RER et Transilien n'ont pas encore été communiquées par la SNCF, cela ne saurait tarder. La SNCF diffuse habituellement les prévisions de circulation 24 heures avant la grève.

Dans un second temps, une grève à la SNCF est prévue jeudi 1er juillet 2021 au niveau national. Dans un communiqué, la CGT, premier syndicat du privé, dénonce principalement les baisses d'effectifs et le gel des salaires. "Suppression de 1 à 2 % des effectifs pour 2021, 7e année de gel salarial, remise en cause des Facilités de Circulation : ça suffit, d'autant que les moyens existent !" clament-ils. Des perturbations de trafic, sur les trains nationaux comme de banlieue en région parisienne, sont attendues. Nous vous indiquerons ici même et au plus tôt les perturbations annoncées.

Depuis le début du déconfinement, la SNCF a doublé son plan de transport de TGV et annonce une offre actuellement à hauteur de 100% sur tous les trains français. Découvrez le trafic en détail ci-dessous, ligne par ligne :

Trafic TGV : 100% sur tous les axes.

Trafic TER : 100% sur tous les axes.

Trafic Intercités : 100% sur tous les axes.

Trafic des trains internationaux :

Eurostar : 1 aller-retour quotidien Londres-Paris et 1 aller-retour quotidien Londres-Lille-Bruxelles-Amsterdam.

Thalys : 6 allers-retours quotidiens Paris-Bruxelles, 3 allers-retours quotidiens Paris-Amsterdam, 1 aller-retour quotidien Paris-Essen.

Izy : reprise du Paris-Bruxelles le 21 mai, avec 1 aller-retour quotidien du vendredi au lundi.

TGV Lyria : 4 allers-retours quotidiens pour Genève, 3 allers-retours quotidiens pour Zurich et 2 allers-retours quotidiens pour Lausanne.

DB & SNCF en coopération : 8 allers-retours quotidiens, dont 4 allers-retours Paris-Francfort, 3 allers-retours Paris-Stuttgart, 1 aller-retour Francfort-Marseille.

TGV Inoui Italie : 2 allers-retours quotidiens.

Renfe & SNCF en coopération : 2 allers-retours quotidiens.

Sur Paris, la présidente de la région Valérie Pécresse a adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :

Trafic RER : 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses :

RER A : 100 % de l'offre actuelle, excepté quand il y a des travaux. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et La Défense. Pour Poissy, changement de train à La Défense.

: 100 % de l'offre actuelle, excepté quand il y a des travaux. : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et La Défense. Pour Poissy, changement de train à La Défense. RER B : 100% de l'offre actuelle, mais tenir compte des nombreux travaux. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur la branche de Saint-Rémy lès Chevreuse, 1 train toutes les 15 min sur la branche de Robinson, 1 train toutes les 6 à 9 min entre Gare du Nord et Aulnay sous Bois, 1 train toutes les 15 min entre Aulnay sous Bois et Mitry-Claye / Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV.

RER C : offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux.

: offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux. RER D : 100% du service assuré mais tenir compte de nombreux travaux.

: 100% du service assuré mais tenir compte de nombreux travaux. RER E : offre adaptée. Tenir compte également des travaux.