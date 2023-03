"Grève SNCF : TGV, Ouigo, TER... Les prévisions du 7 mars"

GREVE SNCF. La SNCF a dévoilé ce dimanche ses prévisions de trafic pour la prochaine journée de grève contre la réforme des retraites, le mardi 7 mars. La circulation des TGV, Ouigo, TER et Intercités sera très fortement perturbée.

[Mis à jour le 5 mars 2023 à 17h09] A l'occasion de la sixième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites le mardi 7 mars prochain, à laquelle se sont joints les quatre syndicats représentatifs de la SNCF, "la circulation des trains sera très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", écrit l'entreprise dans un communiqué publié ce dimanche. La SNCF a dévoilé ses prévisions de trafic pour la journée du mardi 7 mars :

TGV : 1 train sur 5 en moyenne

Axe Nord : 1 train sur 5 (sauf Paris-Lille, 1 train sur 2)

Axe Est : 1 train sur 5

Axe Atlantique : 1 train sur 5

Axe Sud Est : 1 train sur 3

Province à province : 1 train sur 10

Ouigo : 1 train sur 4

Du côté de l'Île-de-France, le trafic des Intercités et des trains internationaux sera lui aussi perturbé. Voici les perturbations prévues :

RER A : 1 train sur 3

RER B : 1 train sur 3 entre garde du Nord et Mitry-Claye/Aéroport CDG 2. Interconnexion suspendue à gare du Nord, changement de train obligatoire.

RER C : 1 train sur 5 et aucun train entre Austerlitz et Pontoise/Saint-

Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche.

RER D : 1 train sur 5, pas de train entre Châtelet et gare de Lyon

RER E : 1 train sur 10, pas de train entre Haussmann et Pantin

Ligne P : 1 train sur 10, aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon,

Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins.

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT-Cheminots, CFDT-Cheminots, Sud-Rail et Unsa Ferroviaire) ont d'ailleurs appelé à une grève reconductible à partir du 7 mars. "Tous les cheminots sont déterminés à amplifier la mobilisation et à faire reculer le gouvernement", a averti Julien Troccaz, secrétaire fédéral SUD-Rail, dans un article du Parisien publié le 27 février dernier. "Il faut que nous menions la grève reconductible au moins pendant dix jours et que nous bloquions Paris au moins deux week-ends", a de son côté fixé comme objectif Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa Ferroviaire, dans les colonnes du quotidien francilien, affirmant par ailleurs que "tout le monde est prêt".

Ce dimanche, le ministre des Transports a de nouveau prévenu sur France 3 qu'il y aura "de très forts impacts" sur le réseau ferroviaire mardi. "Je l'ai déjà dit, ceux qui comptent sur les transports auront de grandes difficultés", a-t-il poursuivi. Par ailleurs, la SNCF a commencé ce dimanche à envoyer des SMS et des e-mail pour prévenir les voyageurs des TGV et Intercités dont le train a été annulé. Île-de-France Mobilités, l'autorité qui chapeaute les transports pour la région Île-de-France, a de son côté annoncé dans un communiqué publié vendredi des "perturbations majeures" dans les transports en commun, et a appelé "tous les Franciliens qui le peuvent à télétravailler". Les usagers d'Île-de-France vont aussi devoir faire face à des perturbations sur le réseau de la RATP. L'intersyndicale de la RATP a en effet appelé à la grève reconductible à partir du 7 mars.

Les prévisions de trafic SNCF pour la journée du mardi 7 mars ont été dévoilées. Elle prévoit ainsi en moyenne 1 TGV Inoui sur 5, 1 Ouigo sur 5 et 1 TER sur 5 mardi prochain. Le trafic des Intercités et des trains internationaux sera lui aussi perturbé. En ce qui concerne le trafic des RER en région parisienne, la SNCF prévoit 1 train sur 3 pour le RER A et B, et un 1 train sur 5 pour le RER C et D. Le trafic des Transiliens va lui aussi être fortement perturbé. En cas de grève, les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS 48 heures à l'avance. Ce dimanche, la SNCF a commencé à prévenir les usagers concernés par ce biais. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF ont appelé à un mouvement de grève reconductible à partir du mardi 7 mars. L'Unsa Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (…), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement", a-t-il indiqué. A la CFDT, "plus de 80% sont favorables à une grève reconductible". L'ensemble des organisations syndicales représentatives de la RATP ont elles aussi appelé à un mouvement reconductible.

"A la SNCF, à la RATP, les choses ne s'arrêteront sûrement pas le soir du 7 mars ou le matin du 8 mars. J'ai demandé aux PDG de la SNCF et de la RATP d'avoir des discussions", a déclaré à ce sujet le ministre des Transports, Clément Beaune, ce dimanche sur France 3.