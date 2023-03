"Grève SNCF : TGV, TER, RER... Le trafic en direct ce mardi 7 mars"

GREVE 7 MARS. Pour l'acte 6 de la grève contre la réforme des retraites, de nombreuses perturbations sont annoncées. La grève SNCF va grandement affecter les trajets des utilisateurs des TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien et RER mardi 7 mars 2023. Retrouvez toutes les prévisions.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 22h33] Journée de grève nationale et interprofessionnelle oblige, de nombreux cheminots sont en grève mardi 7 mars 2023. Cela n'est, bien évidemment, pas sans conséquences pour les usagers du TGV, des TER, Intercités, Transilien et RER. La grève SNCF doit même être particulièrement suivie mardi. "La circulation des trains sera très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", a prévenu dès dimanche la société ferroviaire.

Si de manière générale, la SNCF conseille à ceux qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements, ceux qui se risqueront à prendre un train pourront compter sur un TGV sur cinq, un Ouigo sur quatre et un TER sur cinq. En revanche, hormis de très rares exceptions (six voyages), aucun Intercité ne doit circuler. En Île-de-France, le trafic des Transilien et RER s'annonce également fortement affecté. Tout le détail des prévisions est à retrouver ci-dessous :

"La circulation des trains sera très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", a prévenu l'entreprise dans un communiqué publié ce dimanche. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour la journée du 7 mars :

Perturbations TGV : ce mardi 7 mars 2023, prévoir 1 train sur 5 (sauf Paris-Lille, 1 train sur 2) sur l'axe Nord, 1 train sur 5 sur l'axe Est, 1 train sur 5 sur l'axe Atlantique, 1 train sur 3 sur l'axe Sud-Est. Du côté des Ouigo, prévoir 1 train sur 4 et de province à province : prévoir 1 train sur 10.

: 1 train sur 5 en moyenne ce mardi 7 mars. La SNCF indique que le trafic des TER est "fortement perturbé dans toutes les régions". Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : pas de circulation, sauf un aller retour Paris-Brive et deux aller-retours Paris-Clermont ce mardi 7 mars. Trafic normal pour Toulouse - Hendaye grâce à la mise en place d'un car de substitution. Intercités de nuit : pas de circulation les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

: 1 train sur 3 sur les lignes H, K et U. 1 train sur 5 sur les lignes J, L, N et R. Ligne P : 1 train sur 10, aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins. Dans le détail ligne par ligne : Ligne H : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Perturbations trains internationaux : 2 trains sur 3 sur l'Eurostar et les Thalys ce mardi 7 mars. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit 1 aller-retour sur la liaison France-Italie, pas de circulation sur les axes France-Allemagne et France-Espagne, 1 train sur 5 sur la liaison France-Suisse.

Pour les usagers des transports en commun en Île-de-France, sachez que la RATP a aussi publié ses prévisions de circulation pour la journée du mardi 7 mars, ce dimanche.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF ont appelé à un mouvement de grève reconductible à partir du mardi 7 mars. L'Unsa Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (…), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement", a-t-il indiqué. A la CFDT, "plus de 80% sont favorables à une grève reconductible". L'ensemble des organisations syndicales représentatives de la RATP ont elles aussi appelé à un mouvement reconductible.

"A la SNCF, à la RATP, les choses ne s'arrêteront sûrement pas le soir du 7 mars ou le matin du 8 mars. J'ai demandé aux PDG de la SNCF et de la RATP d'avoir des discussions", a déclaré à ce sujet le ministre des Transports, Clément Beaune, ce dimanche sur France 3.