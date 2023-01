"Grève SNCF : TGV, TER, RER, voici les perturbations de ce jeudi 19 janvier 2023"

GREVE SNCF. Ce jeudi 19 janvier 2023, 1 TGV sur 3 à 5 est annoncé selon l'axe, 1 Ouigo sur 3, 1 TER sur 10 et aucun Intercités. Consultez les prévisions du trafic SNCF de la grève du 19 janvier 2023.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 17h00] C'est bien un jeudi noir qui est annoncé pour la journée de ce jeudi 19 janvier 2023, avec une large participation des conducteurs de trains (TGV, TER, Intercités, RER), selon les prévisions de trafic dévoilées en avant-première sur RTL. Les agents, qui répondent à l'appel des syndicats CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots, se mobilisent contre le recul de l'âge de départ à la retraite pour les nouveaux entrants, pour qui le régime spécial est déjà supprimé.

Si les syndicats n'appellent pas encore à une grève illimitée comme en 2019, ils promettent "d'autres mobilisations" après cette première journée test. Les usagers de la SNCF doivent anticiper ce jeudi noir en prévoyant d'ores et déjà de télétravailler. Découvrez les prévisions de trafic ci-dessous dans le détail :

Les perturbations liées à la mobilisation du jeudi 19 janvier 2023 ont été annoncées ce mardi à 16 heures. Des disparités existent selon les régions. Les usagers dont le TGV ou l'Intercités est annulé sont avertis par SMS ou par mail, à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées au moment de la réservation.

Perturbations TGV :

: 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord des TGV

1 TGV sur 5 sur l'axe Est des TGV

1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique des TGV

1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-Est des TGV

Perturbations TER : ce jeudi 19 janvier 2023, prévoir en moyenne 1 TER sur 10 en circulation . Contrairement aux usagers des TGV, les usagers des TER ne sont pas avertis personnellement. Il faut vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: ce jeudi 19 janvier 2023, prévoir . Contrairement aux usagers des TGV, les usagers des TER ne sont pas avertis personnellement. Il faut vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : aucun Intercité de jour comme de nuit ne sera en circulation ce jeudi 19 janvier 2023. Seul un Intercité Paris-Clermont est prévu de circuler.

: aucun Intercité de jour comme de nuit ne sera en circulation ce jeudi 19 janvier 2023. Seul un Intercité Paris-Clermont est prévu de circuler. Perturbations RER A : prévoir 1 train sur 3 ce jeudi 19 janvier 2023.

: prévoir 1 train sur 3 ce jeudi 19 janvier 2023. Perturbations RER B : prévoir 1 train sur 3 ce jeudi 19 janvier 2023.

: prévoir 1 train sur 3 ce jeudi 19 janvier 2023. Perturbations RER C : prévoir 1 train sur 10 ce jeudi 19 janvier 2023.

prévoir 1 train sur 10 ce jeudi 19 janvier 2023. Perturbations RER D : aucun RER en circulation ce jeudi 19 janvier 2023 entre Châtelet et la Gare de Lyon.

Perturbations RER E : prévoir 1 train sur 10 ce jeudi 19 janvier 2023.

Perturbations Transilien : ce jeudi 19 janvier 2023, prévoir 1 train sur 3 sur les lignes H et U, prévoir 1 train sur 10 sur les lignes K, L et N, aucune circulation sur la ligne J n'est prévue entre Paris et Ermont, aucune circulation sur l'ensemble de la ligne R. Quant à la ligne P, seul le trajet Paris-Meaux est en circulation à raison d'1 train sur 10.

Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: ce jeudi 19 janvier 2023, prévoir 1 train sur 3 sur les lignes H et U, prévoir 1 train sur 10 sur les lignes K, L et N, aucune circulation sur la ligne J n'est prévue entre Paris et Ermont, aucune circulation sur l'ensemble de la ligne R. Quant à la ligne P, seul le trajet Paris-Meaux est en circulation à raison d'1 train sur 10. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations à l'international : Les TGV Lyria qui assurent la desserte de la Suisse ne circuleront pas ce jeudi 19 janvier 2023.

A l'instar de nombreux autres secteurs, celui des transports est en ordre de bataille face à la réforme des retraites présentée, mardi 10 janvier 2023, par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Les syndicats de la SNCF comme de la RATP ont promis de "mettr(e) tout en œuvre pour s'opposer" à la réforme portée par Elisabeth Borne et assuré que "la division et l'inaction n'ont pas leur place". Via un communiqué de presse unitaire publié au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, les syndicats de la SNCF condamnent ce projet de loi "complètement injuste" face auquel ils se déclarent en "opposition totale".

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

Le préavis de grève déposé par l'intersyndicale court du mercredi 18 janvier 2023 à 19 heures au vendredi 20 janvier 2023 à 8 heures. L'intersyndicale de la SNCF voit en cette journée du jeudi 19 janvier une "première journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles" contre la réforme des retraites. D'autres journées de grèves pourraient donc intervenir après.

Pour suivre le trafic des trains grandes lignes (TGV, Intercités) en temps réel, consultez les prévisions du trafic sur le site sncf.com. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Pour le TER, rendez-vous sur cette page spécifique ter.sncf.com qui permet de naviguer par région. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB ou cette page dédiée au RER C. Pour le réseau transilien ou RER au global, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF.